detroytred написав:Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.
«Він реально ризикує своїм життям і, між іншим, я його через наших спільних знайомих КВНщиків про це попереджав, коли дізнався про серйозність його намірів. Був такий ізраїльський комік Дуду Топаз, який мав свої телевізійні шоу і був абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів. У Зеленського був «Квартал 95», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». В Топаза теж було три дуже популярних і успішних проекти, які мали шалені рейтинги. Більше половини восьмимільйонного населення Ізраїлю дивилися його програми в прайм-тайм. Де ще можна було таке побачити? Але він свого часу теж зробив необачний крок, публічно підтримавши один політичний проект. Як тільки він став політично заангажованим, його посунули з першої кнопки, він втратив свої програми, популярність, рейтинги і останні три роки життя провів між тюремною камерою і психіатричною лікарнею. Врешті з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській в’язниці «Ніцан», - пояснює шоумен.
Hotab написав:Це гра ва-банк. Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!». Але краще б шантаж вдався. І я думаю таки шантаж. Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Нахалєри його збагачувать? пуйло зараз і розіграє карту. "Бахне" якоюсь низкозбагаченою бімбаю і швиденько зашле сумного коня до United Nations, скажушь шо миж не зря почали, бо хахли савсєм озвєрєлі, за трі нєдєлі бімбу сдєлалі. Після чого нам зброї точно не дадуть, ще й запишуть у терористи.
Тоді це означає, що Україну тупо зливають. Партнери. А Зе відіграв свою цю роль. Ну і повний поділ країни на шматки.
А от якщо пу бахне, а партнери у відповідь рознесуть його, як грозились. Китай та Індія з Ко відвернуться, бо попереджали пу, щоб без ядрьонки. От тоді це буде хитрий план...
Hotab написав:Це гра ва-банк. Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!». Але краще б шантаж вдався. І я думаю таки шантаж. Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану? Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше
Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок). Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
для создания ядерки можно и не обогащать уран. плутоний можно нарабатывать в реакторах на природном уране с графитовым или тяжеловодным замедлителем. более того, плутоний можно выделять из ОЯТ АЭС. индусы испытали ядерку на реакторном плутонии и ничего страшного, она похуже чем на оружейном, но тоже ниче. а еще можно обогащать плутоний с реакторной смеси до чистого 239 изотопа. в таком случае можно не выделять из урана 0.7% годного, а целых 60% годного 239 плутония. плюс критическая масса меньше. так что работы намного меньше нужно проделать. была б политическая воля
Hotab написав:Це гра ва-банк. Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!». Але краще б шантаж вдався. І я думаю таки шантаж. Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану? Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше
Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок). Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
для создания ядерки можно и не обогащать уран. плутоний можно нарабатывать в реакторах на природном уране с графитовым или тяжеловодным замедлителем. более того, плутоний можно выделять из ОЯТ АЭС. индусы испытали ядерку на реакторном плутонии и ничего страшного, она похуже чем на оружейном, но тоже ниче. а еще можно обогащать плутоний с реакторной смеси до чистого 239 изотопа. в таком случае можно не выделять из урана 0.7% годного, а целых 60% годного 239 плутония. плюс критическая масса меньше. так что работы намного меньше нужно проделать. была б политическая воля
навіть тут, на фінансовом форумі, на колінці ща зварганять ядєрку. а вони (влада) не здатні
detroytred написав:Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.
«Він реально ризикує своїм життям і, між іншим, я його через наших спільних знайомих КВНщиків про це попереджав, коли дізнався про серйозність його намірів. Був такий ізраїльський комік Дуду Топаз, який мав свої телевізійні шоу і був абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів. У Зеленського був «Квартал 95», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». В Топаза теж було три дуже популярних і успішних проекти, які мали шалені рейтинги. Більше половини восьмимільйонного населення Ізраїлю дивилися його програми в прайм-тайм. Де ще можна було таке побачити? Але він свого часу теж зробив необачний крок, публічно підтримавши один політичний проект. Як тільки він став політично заангажованим, його посунули з першої кнопки, він втратив свої програми, популярність, рейтинги і останні три роки життя провів між тюремною камерою і психіатричною лікарнею. Врешті з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській в’язниці «Ніцан», - пояснює шоумен.
budivelnik написав:1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели. 2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять. Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів 3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила. Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь
О_о а як же окупаційна влада в Німеччині чи Японії після другої світової? Або Гонконг.
Лад - про практику китаю Хомякоїд - про викуп Шкоди....
от тільки одна проблемка. 1 Я не проти ЗАХОДУ в Україну - закордонних грошей 2 Я проти пошуку доброго дяді який вирішіть НАШІ проблеми.
Що гонконг, що корея, що чехи з словаками - всі вони ЗАСЛУЖИЛИ щоб їм допомогли. А що заслужили ми? Спочатку вибрали першого секретаря КПУ Потім вибрали першого секретаря комітету комсомолу Південьмашу Потім вибрали ніби нормального ...але були проти НАТО Потім обрали ЗЕКА Потім знову ніби нормального , але заклеймили Потім обрали артиста який нікому нічого не винен...
Тобто ВСЕ життя ШУКАЛИ когось А треба все життя працювати над собою ...
Як тільки це зрозуміємо - так відразу інвестиції і підуть. Бо зараз кому і куди інвестувати? Ми ж самі працювати не хочемо , хочемо щоб бідні прокурорські інваліди нам красиве життя побудували.Вони стараються, але поки що всього 20% прокурорів побудували добре для себе...Тому чекайте поки інших 80% побудують - тоді й до пересічних час дійде.
Вихід є Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.