Додано: Чет 17 жов, 2024 19:33

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: 1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.

2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.

Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів

3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.

Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь 1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь

О_о а як же окупаційна влада в Німеччині чи Японії після другої світової? Або Гонконг. О_о а як же окупаційна влада в Німеччині чи Японії після другої світової? Або Гонконг.

Лад - про практику китаюХомякоїд - про викуп Шкоди....от тільки одна проблемка.1 Я не проти ЗАХОДУ в Україну - закордонних грошей2 Я проти пошуку доброго дяді який вирішіть НАШІ проблеми.Що гонконг, що корея, що чехи з словаками - всі вони ЗАСЛУЖИЛИ щоб їм допомогли.А що заслужили ми?Спочатку вибрали першого секретаря КПУПотім вибрали першого секретаря комітету комсомолу ПівденьмашуПотім вибрали ніби нормального ...але були проти НАТОПотім обрали ЗЕКАПотім знову ніби нормального , але заклеймилиПотім обрали артиста який нікому нічого не винен...Тобто ВСЕ життя ШУКАЛИ когосьА треба все життя працювати над собою ...Як тільки це зрозуміємо - так відразу інвестиції і підуть.Бо зараз кому і куди інвестувати?Ми ж самі працювати не хочемо , хочемо щоб бідні прокурорські інваліди нам красиве життя побудували.Вони стараються, але поки що всього 20% прокурорів побудували добре для себе...Тому чекайте поки інших 80% побудують - тоді й до пересічних час дійде.Вихід єНехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.