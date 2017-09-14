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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10483104841048510486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.


«Він реально ризикує своїм життям і, між іншим, я його через наших спільних знайомих КВНщиків про це попереджав, коли дізнався про серйозність його намірів. Був такий ізраїльський комік Дуду Топаз, який мав свої телевізійні шоу і був абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів. У Зеленського був «Квартал 95», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». В Топаза теж було три дуже популярних і успішних проекти, які мали шалені рейтинги. Більше половини восьмимільйонного населення Ізраїлю дивилися його програми в прайм-тайм. Де ще можна було таке побачити? Але він свого часу теж зробив необачний крок, публічно підтримавши один політичний проект. Як тільки він став політично заангажованим, його посунули з першої кнопки, він втратив свої програми, популярність, рейтинги і останні три роки життя провів між тюремною камерою і психіатричною лікарнею. Врешті з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській в’язниці «Ніцан», - пояснює шоумен.

https://glavcom.ua/country/politics/vid ... 97497.html

Зв ці чотири роки я частенько згадував ці слова Чекалкіна. Пророчі слова. Проблема в тому, що він не тільки знищує своє життя, але й всіх нас, майбутнє України.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:16

успішно-потужні корабельні сосни 8)
Нардепці Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/17/7480164/

все лайно, що лляється зараз на нас маємо завдяки 73% маргіналів...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:17

  Water написав:
  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?

Нахалєри його збагачувать?
пуйло зараз і розіграє карту.
"Бахне" якоюсь низкозбагаченою бімбаю і швиденько зашле сумного коня до United Nations, скажушь шо миж не зря почали, бо хахли савсєм озвєрєлі, за трі нєдєлі бімбу сдєлалі. Після чого нам зброї точно не дадуть, ще й запишуть у терористи.

Тоді це означає, що Україну тупо зливають. Партнери. А Зе відіграв свою цю роль.
Ну і повний поділ країни на шматки.

А от якщо пу бахне, а партнери у відповідь рознесуть його, як грозились. Китай та Індія з Ко відвернуться, бо попереджали пу, щоб без ядрьонки.
От тоді це буде хитрий план...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:20

  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше

Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?



для создания ядерки можно и не обогащать уран.
плутоний можно нарабатывать в реакторах на природном уране с графитовым или тяжеловодным замедлителем.
более того, плутоний можно выделять из ОЯТ АЭС.
индусы испытали ядерку на реакторном плутонии и ничего страшного, она похуже чем на оружейном, но тоже ниче.
а еще можно обогащать плутоний с реакторной смеси до чистого 239 изотопа. в таком случае можно не выделять из урана 0.7% годного, а целых 60% годного 239 плутония. плюс критическая масса меньше. так что работы намного меньше нужно проделать.
была б политическая воля
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:21

Ох вже ці корабельні сосни(ки) )))

:lol:
  Water написав:Давайте контакти військових, яки плетуть таку муйню.
  Water написав:Так, бажано на прикладах, хочаб пачку Бєломора сфоткайте, шоб я зрозумів про що мова і точно знав шо ви курите. Чи це теж не ви, це ті міфічні військові?
Та вона мусить щось вигадувати/мріяти хоч про чужих військових... бо свій ховається позорно в неї під спідницею :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:25

  smdtranz написав:
  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше

Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?



для создания ядерки можно и не обогащать уран.
плутоний можно нарабатывать в реакторах на природном уране с графитовым или тяжеловодным замедлителем.
более того, плутоний можно выделять из ОЯТ АЭС.
индусы испытали ядерку на реакторном плутонии и ничего страшного, она похуже чем на оружейном, но тоже ниче.
а еще можно обогащать плутоний с реакторной смеси до чистого 239 изотопа. в таком случае можно не выделять из урана 0.7% годного, а целых 60% годного 239 плутония. плюс критическая масса меньше. так что работы намного меньше нужно проделать.
была б политическая воля

навіть тут, на фінансовом форумі, на колінці ща зварганять ядєрку.
а вони (влада) не здатні
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.


«Він реально ризикує своїм життям і, між іншим, я його через наших спільних знайомих КВНщиків про це попереджав, коли дізнався про серйозність його намірів. Був такий ізраїльський комік Дуду Топаз, який мав свої телевізійні шоу і був абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів. У Зеленського був «Квартал 95», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». В Топаза теж було три дуже популярних і успішних проекти, які мали шалені рейтинги. Більше половини восьмимільйонного населення Ізраїлю дивилися його програми в прайм-тайм. Де ще можна було таке побачити? Але він свого часу теж зробив необачний крок, публічно підтримавши один політичний проект. Як тільки він став політично заангажованим, його посунули з першої кнопки, він втратив свої програми, популярність, рейтинги і останні три роки життя провів між тюремною камерою і психіатричною лікарнею. Врешті з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській в’язниці «Ніцан», - пояснює шоумен.

https://glavcom.ua/country/politics/vid ... 97497.html

Зв ці чотири роки я частенько згадував ці слова Чекалкіна. Пророчі слова. Проблема в тому, що він не тільки знищує своє життя, але й всіх нас, майбутнє України.

Його б тоді вже хоч в який спосіб *відсторонили*.
Наприклад, недогледіли б якийсь реальний замах. Це на край.

А так би знайшли ричаги впливу.
Потужні)))

Це імхо. Бо як там на тих рівнях навіть приблизно не знаю.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:28

  Бетон написав:навіть тут, на фінансовом форумі, на колінці ща зварганять ядєрку.
а вони (влада) не здатні

на форумі тут взагалі все можуть. це ж "... не мішки носити".
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:30

  Shaman написав:
  Бетон написав:навіть тут, на фінансовом форумі, на колінці ща зварганять ядєрку.
а вони (влада) не здатні

на форумі тут взагалі все можуть. це ж "... не мішки носити".

Во!
Так для цього цей майданчик і створений.
Для попі... тобто потеревенити))
І як вказано в правилах - приємно потеревенити.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.
2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.
Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів
3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.
Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь

О_о а як же окупаційна влада в Німеччині чи Японії після другої світової? Або Гонконг.
Лад - про практику китаю
Хомякоїд - про викуп Шкоди....

от тільки одна проблемка.
1 Я не проти ЗАХОДУ в Україну - закордонних грошей
2 Я проти пошуку доброго дяді який вирішіть НАШІ проблеми.

Що гонконг, що корея, що чехи з словаками - всі вони ЗАСЛУЖИЛИ щоб їм допомогли.
А що заслужили ми?
Спочатку вибрали першого секретаря КПУ
Потім вибрали першого секретаря комітету комсомолу Південьмашу
Потім вибрали ніби нормального ...але були проти НАТО
Потім обрали ЗЕКА
Потім знову ніби нормального , але заклеймили
Потім обрали артиста який нікому нічого не винен...

Тобто ВСЕ життя ШУКАЛИ когось
А треба все життя працювати над собою ...

Як тільки це зрозуміємо - так відразу інвестиції і підуть.
Бо зараз кому і куди інвестувати?
Ми ж самі працювати не хочемо , хочемо щоб бідні прокурорські інваліди нам красиве життя побудували.Вони стараються, але поки що всього 20% прокурорів побудували добре для себе...Тому чекайте поки інших 80% побудують - тоді й до пересічних час дійде.

Вихід є
Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
budivelnik
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