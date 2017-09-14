Hotab написав:Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок). Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
Пропоную, щоб Фейслес приймав ставки! Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!
Ну, є сміливці поставити?
Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика!
1. Таке фото може зробити будь хто за проханням 2. Враховуючи твоє вміння зникати і зʼявлятись з новим нік-наймом , завтра зникне «Успіх», зʼявиться «Дротіст», і ти будеш розказувати «але ж Успіх звільнився, і зник, а Дротіст то інша людина».
budivelnik написав: Вихід є Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
Ні, так не буде. Ми вже чекали 30 років, дочекались до найбільшої війни в Європі з чвсів другої світової та втрати половини населення. Далі чекати не можна. Бюджет треба наповнювати.
ЛАД написав:detroytred Согласен, с порядком выполнения нового приказа он частично напутал, хотя не знаю точно, современные уставы не читал, может, там и записали такую глупость. А, может, Арестович уже подзабыл уставы. Но многое понравилось и он прав. Например, это https://youtu.be/pQ2fa4u0FG8?t=1904 до 54 минуты (кроме ошибки, отмеченной вами). Видео с привязкой по времени почему-то не вставляется. Интересно в начале о заинтересованности в Украине - примерно с 13 по 17 мин. Посмотрел пока не всё. Недостаток программы - слишком длинная, даже на скорости 1,75. Есть достаточно много интересного, но можно было бы меньше воды.
Додивився)) Друга половина просто жєсть...
Шулєр він ще той. Як мінімум, два ключових протиріччя одразу видні. Але ж і ніхто інший про отаку реальність правду-матку не ріже. І головне акцентує увагу на фундаменті.
detroytred написав:А по чуткам: скільки такса за прийняття назад з першого СЗЧ? І я не зрозумів, не читав, в новому законі: прийняти повинен саме той підрозділ, з якого всл пішов? Чи будь-який? (Наврядчи будь-який. Бо тоді овсі гаплик війську...).
Чого по чуткам, якщо я чув напряму від не самого дрібного командира, що: якщо пішов/втік не з вогневої(не тоді, коли вписаний в БРку), без зброї, без військового майна... і колись повернувся назад в ту саму частину/до свого підрозділу/до свого командира - то впаяють сурову догану і... ВСЕ!!!
Людей то ж не вистачає! Для чого ще й "добровільно здавшихся" кошмарити?