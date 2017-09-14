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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1048510486104871048810489>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:10

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Успіх
Ну тоді ще раз гарної відпустки...

Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.

Дякую!

Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку!
Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація?
Дивись, каже:
- зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба!
- взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба!
- може і пільги ще скасують...
Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! :shock:
Профіт! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:17

  Howl написав:
  Успіх написав:Скачайте Армія+ і побачите, що там є тільки деякі рапорта(на відпустку і т.п) а от рапорт на звільнення по догляду - нема!
І що? Немає інших шлях правильно подати рапорт у паперовій формі? Чи доступ в Інтернет тобі обмежений, окрім цього форуму?

Що ж ви такі не уважні?! Читайте виділене шевелячи губами! >>>
  Успіх написав:
  whois2010 написав:
  Успіх написав:
А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...

в Україні і без війни відсоток розлучень немалий був.
Пан Успіх, ви скаржилися нещодавно на слова командира ,який викидає ваші рапорти. А що з електронними рапортами? Геть не функціонує система, чи просто поскиглити хтілося?
Скачайте Армія+ і побачите, що там є тільки деякі рапорта(на відпустку і т.п) а от рапорт на звільнення по догляду - нема!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:24

Успіх

Розуміеш , успіх , ти така людина що ніколи не пропадає .
Ти підеш на будь що, щоб тебе бачили і хтось казав , що ти зробив несподіване , неможливе , доскональне .......(у нас на форумі таких хоть греблю гати )

Навіть інвалідність жінки .

А потім ти будеш всіх повчати , як треба воювати , чи ще щось , накшталт того як треба копати бліндажі не забруднив одяг .

Твій хід з фото, де після розриву вибухівки написано твое ім,я , мав враження на багатьох з цього форуму , особливо на ухилянтів . Бо вони ссяться від одного враження .

Ну то нехай тобі пощастить і ти підеш у високі гори і полонини , шукати інших " почітателей" твого таланту .
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:30

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференцій 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала гарантій безпеки, які обіцяли їй за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї. Але як і чому Україна, успадкувавши третій за величиною ядерний військовий потенціал після розпаду СРСР, стала без’ядерною? І чи реально – як пропонують деякі крайні праві політики і дехто в соцмережах – знову набути ядерну зброю на тлі російської агресії?

У промові в Мюнхені, яка отримала схвальну реакцію і в Україні, і аплодисменти в залі після виголошення, президент Володимир Зеленський також ініціював – вчетверте, за його словами, – консультації у рамках Будапештського меморандуму. «Якщо вони не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів», – додав Зеленський.

Дехто сприйняв це як такий собі натяк на можливість відновлення ядерного статусу в разі, коли країни Будапештського меморандуму (США, Британія та Росія), підписаного 5 грудня 1994 року, не нададуть гарантій безпеки Україні, територіальна цілісність якої була порушена Росією в 2014 році. Франція та Китай приєднались до Будапештського меморандуму пізніше.
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina ... 14820.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:31

  Хомякоид написав:
  budivelnik написав:
Вихід є
Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
Ні, так не буде.
Ми вже чекали 30 років, дочекались до найбільшої війни в Європі з чвсів другої світової та втрати половини населення.
Далі чекати не можна.
Бюджет треба наповнювати.
Щось не зрозумів
Я пишу що треба САМОМУ робити і тоді інші МОЖЕ допоможуть
А ви пишите - ми чекали...
Чого чекали? святого нігде?

Тому
Німцям(корейцям) допомагали щоб захиститись від комуняк
Чехи/словаки/поляки/прибалти - звільнившись від опіки комуняк - відразу попросились в НАТО
Китай - це гарна картинка де всі бачать 400 млн які живуть краще ніж ми і ніхто не хоче бачити як 1 млрд живе ще в 19 столітті

А чого Ви хотіли від Заходу?
В НАТО населення не прагнуло , до ЄС відносилось скептично , на 10 році війни йдуть дебати про мову/віру агресора....
То чого Ви вирішили що в такий роздрай хтось БУДЕ вкладатись?
Цьому хтось це навіщо?
Експлуатувати українців як китайців чи африканців- не вийшло навіть в азірова з бандюковичем
а платити європейські зарплати напівсовкам - також не хочеться
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:36

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх
Ну тоді ще раз гарної відпустки...

Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.

Дякую!

Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку!
Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація?
Дивись, каже:
- зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба!
- взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба!
- може і пільги ще скасують...
Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! :shock:
Профіт! :lol:


Логіка є.

Так само колись не платили 13, пайкові, речові.
За принципом: хто ХОЧЕ їх отримати, то нехай судиться і отримує. Прикладає зусилля.

Щось схоже тоді і з дембелєм-відпочинком: хочеш дембєль-відпосинок, йди в сзч.. По суті відпускають (бо нема покарання за умов повернення. І не шукають).

В першому прикладі: замість виплатити всім; виплачують тільки тим, хто схоче отримати. Сам прикладе зусилля.
В другому: замість відпустити відпочивати всіх; відпускають тільки тих, хто схоче відпочити. Сам прикладе зусилля.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:39

  Ukrainian написав:
Дехто сприйняв це як такий собі натяк на можливість відновлення ядерного статусу в разі

Це вже схоже на вужа на сковорідці.
Виглядає на те, що партнери рішили його розміняти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:44

  ЛАД написав:
Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять

Практика Китая опровергает это утверждение. И не только Китая. Иностранные инвестиции помогли подняться многим странам. И все страны почему-то за них борются.

Недавно слухав одного розумного дядька в ютубі, так от він казав, що Китай до того, як його почали колонізувати Європейці мав вищий ВВП на душу населення, чим будь-яка країна Європи на той час.
Потім пішли опіумні війни та інші демократичні цінності.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:46

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
Дехто сприйняв це як такий собі натяк на можливість відновлення ядерного статусу в разі

Це вже схоже на вужа на сковорідці.
Виглядає на те, що партнери рішили його розміняти.


та воно вже споденьки обдристало :oops: :lol:

Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну зброю :lol:

https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/17/7480174/
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:46

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
Дехто сприйняв це як такий собі натяк на можливість відновлення ядерного статусу в разі

Це вже схоже на вужа на сковорідці.
Виглядає на те, що партнери рішили його розміняти.

))
А навіщо Зе отримав підтримку всіх фракцій та груп в Раді?
Тобто всієї ВРУ.

Це тепер не план Зе.
Це. План. України.
Тобто ваш варіант відпадає. Напрочь))
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