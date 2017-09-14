detroytred написав:Успіх Ну тоді ще раз гарної відпустки...
Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.
Дякую!
Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку! Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація? Дивись, каже: - зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба! - взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба! - може і пільги ще скасують... Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! Профіт!
Успіх написав:Скачайте Армія+ і побачите, що там є тільки деякі рапорта(на відпустку і т.п) а от рапорт на звільнення по догляду - нема!
І що? Немає інших шлях правильно подати рапорт у паперовій формі? Чи доступ в Інтернет тобі обмежений, окрім цього форуму?
Що ж ви такі не уважні?! Читайте виділене шевелячи губами! >>>
Успіх написав:
whois2010 написав:
Успіх написав: А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...
в Україні і без війни відсоток розлучень немалий був. Пан Успіх, ви скаржилися нещодавно на слова командира ,який викидає ваші рапорти. А що з електронними рапортами? Геть не функціонує система, чи просто поскиглити хтілося?
Скачайте Армія+ і побачите, що там є тільки деякі рапорта(на відпустку і т.п) а от рапорт на звільнення по догляду - нема!
Розуміеш , успіх , ти така людина що ніколи не пропадає . Ти підеш на будь що, щоб тебе бачили і хтось казав , що ти зробив несподіване , неможливе , доскональне .......(у нас на форумі таких хоть греблю гати )
Навіть інвалідність жінки .
А потім ти будеш всіх повчати , як треба воювати , чи ще щось , накшталт того як треба копати бліндажі не забруднив одяг .
Твій хід з фото, де після розриву вибухівки написано твое ім,я , мав враження на багатьох з цього форуму , особливо на ухилянтів . Бо вони ссяться від одного враження .
Ну то нехай тобі пощастить і ти підеш у високі гори і полонини , шукати інших " почітателей" твого таланту .
Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференцій 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала гарантій безпеки, які обіцяли їй за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї. Але як і чому Україна, успадкувавши третій за величиною ядерний військовий потенціал після розпаду СРСР, стала без’ядерною? І чи реально – як пропонують деякі крайні праві політики і дехто в соцмережах – знову набути ядерну зброю на тлі російської агресії?
У промові в Мюнхені, яка отримала схвальну реакцію і в Україні, і аплодисменти в залі після виголошення, президент Володимир Зеленський також ініціював – вчетверте, за його словами, – консультації у рамках Будапештського меморандуму. «Якщо вони не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів», – додав Зеленський.
Дехто сприйняв це як такий собі натяк на можливість відновлення ядерного статусу в разі, коли країни Будапештського меморандуму (США, Британія та Росія), підписаного 5 грудня 1994 року, не нададуть гарантій безпеки Україні, територіальна цілісність якої була порушена Росією в 2014 році. Франція та Китай приєднались до Будапештського меморандуму пізніше. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina ... 14820.html
budivelnik написав: Вихід є Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
Ні, так не буде. Ми вже чекали 30 років, дочекались до найбільшої війни в Європі з чвсів другої світової та втрати половини населення. Далі чекати не можна. Бюджет треба наповнювати.
Щось не зрозумів Я пишу що треба САМОМУ робити і тоді інші МОЖЕ допоможуть А ви пишите - ми чекали... Чого чекали? святого нігде?
Тому Німцям(корейцям) допомагали щоб захиститись від комуняк Чехи/словаки/поляки/прибалти - звільнившись від опіки комуняк - відразу попросились в НАТО Китай - це гарна картинка де всі бачать 400 млн які живуть краще ніж ми і ніхто не хоче бачити як 1 млрд живе ще в 19 столітті
А чого Ви хотіли від Заходу? В НАТО населення не прагнуло , до ЄС відносилось скептично , на 10 році війни йдуть дебати про мову/віру агресора.... То чого Ви вирішили що в такий роздрай хтось БУДЕ вкладатись? Цьому хтось це навіщо? Експлуатувати українців як китайців чи африканців- не вийшло навіть в азірова з бандюковичем а платити європейські зарплати напівсовкам - також не хочеться
detroytred написав:Успіх Ну тоді ще раз гарної відпустки...
Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.
Дякую!
Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку! Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація? Дивись, каже: - зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба! - взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба! - може і пільги ще скасують... Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! Профіт!
Логіка є.
Так само колись не платили 13, пайкові, речові. За принципом: хто ХОЧЕ їх отримати, то нехай судиться і отримує. Прикладає зусилля.
Щось схоже тоді і з дембелєм-відпочинком: хочеш дембєль-відпосинок, йди в сзч.. По суті відпускають (бо нема покарання за умов повернення. І не шукають).
В першому прикладі: замість виплатити всім; виплачують тільки тим, хто схоче отримати. Сам прикладе зусилля. В другому: замість відпустити відпочивати всіх; відпускають тільки тих, хто схоче відпочити. Сам прикладе зусилля.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять
Практика Китая опровергает это утверждение. И не только Китая. Иностранные инвестиции помогли подняться многим странам. И все страны почему-то за них борются.
Недавно слухав одного розумного дядька в ютубі, так от він казав, що Китай до того, як його почали колонізувати Європейці мав вищий ВВП на душу населення, чим будь-яка країна Європи на той час. Потім пішли опіумні війни та інші демократичні цінності.