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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 20:46
Xenon написав:
отакої
цікаво, мобо-баби його просто загвалтують, чи недопустять цього до його чи його до цього чи як?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 20:49
Xenon написав:
ну що, схоже наружу полізли "секретні пункти" - про ядерку?
цікаво чим закінчиться цей шантаж Заходу? або НАТО зараз - або ми робимо ядерку за кілка тижнів?
Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.
«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.
і хто це ж йому таке нашептав, може ЛАД?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 20:50
Shaman написав: Успіх написав:
...
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!
Успіх, робиш щось - роби... Але краще мовчки...
Бо щоб не довелося потім згадувати "не кажи гоп"
Так вже "перескочив"!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 20:56
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо
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Додано: Чет 17 жов, 2024 20:58
холява написав:
Твій хід з фото, де після розриву вибухівки написано твое ім,я , мав враження на багатьох з цього форуму , особливо на ухилянтів . Бо вони ссяться від одного враження .
Ну то нехай тобі пощастить і ти підеш у високі гори і полонини , шукати інших " почітателей" твого таланту
Я ще маю фото з протитанковими мінами з написом Успіх на них, але це вже колись викладу!
Бо я ж казав, що не зовсім покидаю форум, а 1-2рази/дні на місяць буду заходити/писати
Все буде Успіх!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:00
Успіх написав: Hotab написав:
Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
Пропоную, щоб Фейслес
приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!Ну, є сміливці поставити?
Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика!
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть
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Faceless
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:11
Faceless написав: Успіх написав: Hotab написав:
Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
Пропоную, щоб Фейслес
приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!Ну, є сміливці поставити?
Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика!
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть
Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!
Я можу викласти фото зі своїми медальками, які я колись тут викладав на фоні, наприклад, Львівського Оперного театру!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:11
Успіх написав:
Що ж ви такі не уважні?
Я щось не бачу, що ти спробував усі шляхи подачі рапортів. З твоїх повідомлень я зрозумів, що ти подав рапорт командирові без попередньої реєстрації та спробував Армія+. Окрім цього є інші шляхи подачі рапорту (зареєструвати й віддати командирові, СЕДО, Укрпоштою на адресу в/ч, власноруч завітати до в/ч). Ну обрав самостійний дембель, то хай щастить.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:12
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Пропоную, щоб Фейслес
приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!Ну, є сміливці поставити?
Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика!
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть
Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!
Я можу викласти фото зі своїми медальками, які я колись тут викладав на фоні, наприклад, Львівського Оперного театру!
Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:16
Успіх
А чого ти не закарпатцям, чи Бітону, Флаю , барабану , хантеру та іншим "воякам" не пропонуєш те саме ?
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