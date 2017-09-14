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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10486104871048810489>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:46

  Xenon написав:отакої :roll:

«Ми, мобілізуємо жінок, якщо треба буде врятувати Європу від війни», — колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він також додав, що потрібно не допустити цього.

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090

цікаво, мобо-баби його просто загвалтують, чи недопустять цього до його чи його до цього чи як?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:49

  Xenon написав:ну що, схоже наружу полізли "секретні пункти" - про ядерку?

цікаво чим закінчиться цей шантаж Заходу? або НАТО зараз - або ми робимо ядерку за кілка тижнів?


Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.

«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.

і хто це ж йому таке нашептав, може ЛАД?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:50

Свободу не спинити!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:...
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!

Успіх, робиш щось - роби... Але краще мовчки...

Бо щоб не довелося потім згадувати "не кажи гоп" ;)

Так вже "перескочив"! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:58

Попереду найцікавіше, не перемикайтесь!©))

  холява написав:Твій хід з фото, де після розриву вибухівки написано твое ім,я , мав враження на багатьох з цього форуму , особливо на ухилянтів . Бо вони ссяться від одного враження .

Ну то нехай тобі пощастить і ти підеш у високі гори і полонини , шукати інших " почітателей" твого таланту
Я ще маю фото з протитанковими мінами з написом Успіх на них, але це вже колись викладу!

Бо я ж казав, що не зовсім покидаю форум, а 1-2рази/дні на місяць буду заходити/писати ;)

Все буде Успіх!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Hotab написав:Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?

Пропоную, щоб Фейслес приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!


Ну, є сміливці поставити?

Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика! ;)
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:11

Ну що Хотабич, по руках?

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Hotab написав:Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?

Пропоную, щоб Фейслес приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!


Ну, є сміливці поставити?

Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика! ;)
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть :)


Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!

Я можу викласти фото зі своїми медальками, які я колись тут викладав на фоні, наприклад, Львівського Оперного театру!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що ж ви такі не уважні?
Я щось не бачу, що ти спробував усі шляхи подачі рапортів. З твоїх повідомлень я зрозумів, що ти подав рапорт командирові без попередньої реєстрації та спробував Армія+. Окрім цього є інші шляхи подачі рапорту (зареєструвати й віддати командирові, СЕДО, Укрпоштою на адресу в/ч, власноруч завітати до в/ч). Ну обрав самостійний дембель, то хай щастить.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:12

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Пропоную, щоб Фейслес приймав ставки!
Ставка 50 000гривень донат на ЗСУ!


Ну, є сміливці поставити?

Як доказ, можу через місяць/два фото карточки з написом Успіх на фоні Львівського вокзалу, чи іншого місця у Львові за бажанням донатчика! ;)
Краще криптою. Будуть бажаючі - пишіть :)


Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!

Я можу викласти фото зі своїми медальками, які я колись тут викладав на фоні, наприклад, Львівського Оперного театру!
Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:16

Успіх

А чого ти не закарпатцям, чи Бітону, Флаю , барабану , хантеру та іншим "воякам" не пропонуєш те саме ?
холява
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