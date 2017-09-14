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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:18
холява написав:Успіх
А чого ти не закарпатцям, чи Бітону, Флаю , барабану , хантеру та іншим "воякам" не пропонуєш те саме ?
Я там у заголовку теми написав - запрошую всіх!!!
Що означає - пропоную всім таке парі!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:23
Faceless написав:
Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик"
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:23
Faceless написав:
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо
І рясно позасипати ними всі східні кордони 1991р.
А я от якраз на днях роздивлявся карту і думав у які крайні точки офіц.укр.територій бахнути, аби москвини вигребли по максимуму.
А брудними можна ж хоч через кожен км кордону насипати. Радіус невеликий же ж.
Але шастать вже не так приємно буде москвинам.
Але:
23 жовтня 2022 року російський міністр оборони Шойгу по черзі провів телефонні перемовини з міністрами оборони: Себастьяном Лекорню (Франція), Хулусі Акаром (Туреччина) та Беном Воллесом (Велика Британія). Він намагався залякати їх вигадкою російської пропаганди історією про підготовку Україною провокації у вигляді застосування «брудної бомби». Російські засоби масової дезінформації, на додачу, лякали вигадкою про імовірне застосування Україною малопотужної ядерної зброї[4]. Трохи згодом лякалку про «брудну бомбу» Шойгу розповів у телефонній розмові міністрам оборони Раджнатху Сінгху (Індія) та Вей Фенхе (КНР)[5].
І про строки у війську.
Як починав Гнезділов...:
Демобілізація / встановлення термінів служби
"Мобілізований військовослужбовець досі не знає, скільки йому тримати фронт. І розмови про рівнозначну важливість тилу тут недоречні: не повірите, але більшість з нас, фронтовиків сьогодні, у мирний час теж тримала так званий «економічний фронт». Тож, повірте, після демобілізації ветерани знов зможуть витримати «тяжкі бої за економіку». Треба більше «бійців економічного фронту», які не обмежені в правах і свободах? Демобілізуйте тих, хто відвоював 24 місяці — беріть тих, які сьогодні думають, як ухилитись від обовʼязку."
Сергій Гнезділов , військовослужбовець ЗСУ
Воєнна доктрина: «Воюватимуть усі»
hromadske.ua
7 січня о 14:45 ·
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Bobua
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:30
Bobua
Воно , це брудне буде для всіх !
........І для нас і для сусідів .
Наслідки я навіть не передбачаю .
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холява
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