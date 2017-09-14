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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1048710488104891049010491 ... 10493>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:18

  холява написав:Успіх

А чого ти не закарпатцям, чи Бітону, Флаю , барабану , хантеру та іншим "воякам" не пропонуєш те саме ?

Я там у заголовку теми написав - запрошую всіх!!!
Що означає - пропоную всім таке парі!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:23

Та є 100500способів

  Faceless написав:Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:23

  Faceless написав:
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо


І рясно позасипати ними всі східні кордони 1991р.

А я от якраз на днях роздивлявся карту і думав у які крайні точки офіц.укр.територій бахнути, аби москвини вигребли по максимуму.
А брудними можна ж хоч через кожен км кордону насипати. Радіус невеликий же ж.
Але шастать вже не так приємно буде москвинам.

Але:
23 жовтня 2022 року російський міністр оборони Шойгу по черзі провів телефонні перемовини з міністрами оборони: Себастьяном Лекорню (Франція), Хулусі Акаром (Туреччина) та Беном Воллесом (Велика Британія). Він намагався залякати їх вигадкою російської пропаганди історією про підготовку Україною провокації у вигляді застосування «брудної бомби». Російські засоби масової дезінформації, на додачу, лякали вигадкою про імовірне застосування Україною малопотужної ядерної зброї[4]. Трохи згодом лякалку про «брудну бомбу» Шойгу розповів у телефонній розмові міністрам оборони Раджнатху Сінгху (Індія) та Вей Фенхе (КНР)[5].



І про строки у війську.

Як починав Гнезділов...:
Демобілізація / встановлення термінів служби
"Мобілізований військовослужбовець досі не знає, скільки йому тримати фронт. І розмови про рівнозначну важливість тилу тут недоречні: не повірите, але більшість з нас, фронтовиків сьогодні, у мирний час теж тримала так званий «економічний фронт». Тож, повірте, після демобілізації ветерани знов зможуть витримати «тяжкі бої за економіку». Треба більше «бійців економічного фронту», які не обмежені в правах і свободах? Демобілізуйте тих, хто відвоював 24 місяці — беріть тих, які сьогодні думають, як ухилитись від обовʼязку."
Сергій Гнезділов , військовослужбовець ЗСУ
Воєнна доктрина: «Воюватимуть усі»
hromadske.ua
7 січня о 14:45 ·
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:30

Bobua

Воно , це брудне буде для всіх !
........І для нас і для сусідів .
Наслідки я навіть не передбачаю .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:36

  Успіх написав:
  Faceless написав:Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик" ;)

а я буду робити відосікі із філіпінками і викладати,
подивимся в кого довші і товщі лайки
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 жов, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:37

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bobua написав:

І про строки у війську.

Як починав Гнезділов...:
Демобілізація / встановлення термінів служби
"Мобілізований військовослужбовець досі не знає, скільки йому тримати фронт. І розмови про рівнозначну важливість тилу тут недоречні: не повірите, але більшість з нас, фронтовиків сьогодні, у мирний час теж тримала так званий «економічний фронт». Тож, повірте, після демобілізації ветерани знов зможуть витримати «тяжкі бої за економіку». Треба більше «бійців економічного фронту», які не обмежені в правах і свободах? Демобілізуйте тих, хто відвоював 24 місяці — беріть тих, які сьогодні думають, як ухилитись від обовʼязку."
Сергій Гнезділов , військовослужбовець ЗСУ
Воєнна доктрина: «Воюватимуть усі»
hromadske.ua
7 січня о 14:45 ·

Але ніхто на державному рівні на це не відреагував/не сказав хоча б, що "до кінця року ми розглянемо і приймемо закон про демобілізацію! Про 36міс! Або про 50міс" :lol:

Та що там на державному рівні...

Тут, навіть, форумчани не хочуть про це балакати/шукати РАЗОМ вихід з цього безкінечного тунелю!



Але, це мене вже не стосується - я прийняв рішення звільнити сам себе!

Все буде Успіх!© :D
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:41

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик" ;)

а я буду робити відосікі із філіпінками і викладати,
подивимся в кого довші і товщі лайки

Теж не віриш мені?

Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!

Шах і мат!©
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:43

  Успіх написав:
Шах і мат!©

пропоную тобі махач на лайках до відосів, кока і кола ©
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 жов, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:43

  холява написав:Bobua

Воно , це брудне буде для всіх !
........І для нас і для сусідів .
Наслідки я навіть не передбачаю .

Все там буде нормально .
Буде заражена територія . добавиться ватанам роботи.
Толпи евакуації заблокують логістику , паніка, невизначеність і тд.
все буде локально.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:45

  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
Wirująświatła
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