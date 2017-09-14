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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104881048910490104911049210493>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:51

Тримате мене четверо)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.

За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:51

По рукам!

Успіх

Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!


Зустрічна пропозиція: я через місяць/другий буду у Львові, давай контакт, я тебе наберу і ми зустрічаємось.
Ти ж там постійно? Ну от! Найкращий доказ що ти там - це ти мені зʼявляєшся на очі. І 50к летить на ЗСУ. По рукам? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:53

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
1 Драки не буде
2 долярчик вже оцінив побої в додаткових +50000 донатів на ЗСУ
3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:53

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик" ;)
За половину від 50к - та хто завгодно дасть сфоткати. Бізнес простіше за отой ваш b2b
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:56

  budivelnik написав:Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
детройт не занимается эпатажами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.

За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати! :lol:
Якщо за минулі періоди - не годиться?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:57

Все просто!©

  Hotab написав:ти мені зʼявляєшся на очі. І 50к летить на ЗСУ. По рукам?
Зустріч коштує 100к!
  Faceless написав:За половину від 50к - та хто завгодно дасть сфоткати.
Так гроші ж підуть не мені, а на ЗСУ!!!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати! :lol:
А хто казав що тобі треба буде стримуватись?
Ти будеш тренуватись в бігу з викриками вуйко не бийте по голові
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Якщо за минулі періоди - не годиться?
Не зрозумів?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03

  Успіх написав:Зустріч коштує 100к


Недорого ж ти оцінюєш від 5 до 10 років зони
Я подумаю, як зробити так, щоб і ЗСУ від мене отримали 100к донату , і ти мені сплатив 500к щоб не опинитись на зоні прямо з місця зустрічі 😂
Hotab
 
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