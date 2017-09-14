|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:51
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7076
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:51
Успіх
Я придумав, як Хотабові доказати, але ж він і так сцить 50Кгрн потім кинути на донат на ЗСУ!
Зустрічна пропозиція: я через місяць/другий буду у Львові, давай контакт, я тебе наберу і ми зустрічаємось.
Ти ж там постійно? Ну от! Найкращий доказ що ти там - це ти мені зʼявляєшся на очі. І 50к летить на ЗСУ. По рукам? 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13432
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:53
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
1 Драки не буде
2 долярчик вже оцінив побої в додаткових +50000 донатів на ЗСУ
3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28095
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2976 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:53
Успіх написав: Faceless написав:
Як це доведе, що ви - це ви, і що ви в сзч чи ні?
Думаєте мені хтось дасть чужі медальки фоткати?
Можу з періодичністю, наприклад 1 раз на тиждень такі фото робити, чим докажу, що я постійно у Львові!
+ можу на листочку писати щоразу нове число яке скаже "донатчик"
За половину від 50к - та хто завгодно дасть сфоткати. Бізнес простіше за отой ваш b2b
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35438
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1459 раз.
- Подякували: 8054 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:56
budivelnik написав:
Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
детройт не занимается эпатажами.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25455
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2414 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:57
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати!
Якщо за минулі періоди - не годиться?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35438
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1459 раз.
- Подякували: 8054 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:57
Hotab написав:
ти мені зʼявляєшся на очі. І 50к летить на ЗСУ. По рукам?
Зустріч коштує 100к!
Faceless написав:
За половину від 50к - та хто завгодно дасть сфоткати.
Так гроші ж підуть не мені, а на ЗСУ!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7076
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
вы подерётесь.
За 100Кгрн донату на ЗСУ - я себе буду стримувати!
А хто казав що тобі треба буде стримуватись?
Ти будеш тренуватись в бігу з викриками вуйко не бийте по голові
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28095
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2976 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03
Faceless написав:
Якщо за минулі періоди - не годиться?
Не зрозумів?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7076
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 22:03
Успіх написав:
Зустріч коштує 100к
Недорого ж ти оцінюєш від 5 до 10 років зони
Я подумаю, як зробити так, щоб і ЗСУ від мене отримали 100к донату , і ти мені сплатив 500к щоб не опинитись на зоні прямо з місця зустрічі 😂
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13432
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|71220
|
|
|1493
|237660
|
|
|6076
|865936
|
|