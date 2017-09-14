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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:08
Hotab написав: Успіх написав:
Зустріч коштує 100к
Недорого ж ти оцінюєш від 5 до 10 років зони
Я подумаю, як зробити так, щоб і ЗСУ від мене отримали 100к донату , і ти мені сплатив 500к щоб не опинитись на зоні прямо з місця зустрічі 😂
Я написав і зразу зрозумів, що ти ж падла можеш підставити, але!
Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:13
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
детройт не занимается эпатажами.
Я тут десь більше року доказував(і фотками в тому числі) що я на фронті, хомам невіруючим))
А тепер треба ще доказувати, що я пішов🤦🏻😁😁😁
А може просто - нехай невіруючі ідуть на хy й!?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:16
budivelnik написав:
3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
Чомусь буйдівельник знов будує на брехні.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:17
Успіх
Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх!
Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:21
Letusrock написав: Xenon написав:
отакої!
там ще більше потужності:
⚡️Мобілізацію жінок не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде необхідність, - Залужний
◾️Більше 30 тисяч людей уже загинуло. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися;
.........
Откуда цитаты?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:22
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:23
detroytred написав: budivelnik написав:
3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють
інтерес до своїх особ
Чомусь буйдівельник знов будує на брехні.
Що я будую на брехні?
Що ти ПЕРЕОЦІНЮЄШ інтерес до себе.
Що хоч хтось заплатив тобі 100-200-500-2000-5000 доларів за інформацію про твою службу?
Не заплатив
Так з точки зору угоди
Якщо ТОБІ не заплатили - значить ТИ ПЕРЕОЦІНИВ те що продаєш...
ПС
І з такими людьми приходиться будувати капіталізм...вони азів економічних відносин не розуміють, але в творах Бальцеровича , вони уважно вивчили букви і прийшли до висновку що точно те саме є й в букварі...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:27
Hotab написав:Успіх
Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх!
Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.
Всі зрозуміли, що ти падла міг мене підставити!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:29
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх!
Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.
Всі зрозуміли, що ти падла міг мене підставити!
Не хами. В тюрму потрапляють лише жадібні. Невже б ти 500к пожлобився? Ніколи не повірю!! .
А взагалі - звикай (через пару місяців десь). Ти тепер поза законом. Скунс, який має ховатись. Був герой, а став скунс. І зустрічатись тобі з тими, хто знає твою історію, не можна. Ховайся від всіх.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 17 жов, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:31
Ладно, бачу що всі ура-патріоти - засцяли донатити на ЗСУ!
А в мене зараз зникне інет, так як виїжджаю з Полтави(я на потязі)
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