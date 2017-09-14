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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1048910490104911049210493>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:08

  Hotab написав:
  Успіх написав:Зустріч коштує 100к


Недорого ж ти оцінюєш від 5 до 10 років зони
Я подумаю, як зробити так, щоб і ЗСУ від мене отримали 100к донату , і ти мені сплатив 500к щоб не опинитись на зоні прямо з місця зустрічі 😂

Я написав і зразу зрозумів, що ти ж падла можеш підставити, але!

Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:13

Та нехай собі голови посипають попелом!)))

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
детройт не занимается эпатажами.

Я тут десь більше року доказував(і фотками в тому числі) що я на фронті, хомам невіруючим))
А тепер треба ще доказувати, що я пішов🤦🏻😁😁😁

А може просто - нехай невіруючі ідуть на хy й!? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:16

  budivelnik написав:3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ

Чомусь буйдівельник знов будує на брехні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:17

Успіх

Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх! :lol:


Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:21

  Letusrock написав:
  Xenon написав:отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.
«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».
https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/


там ще більше потужності:

⚡️Мобілізацію жінок не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде необхідність, - Залужний
◾️Більше 30 тисяч людей уже загинуло. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися;

.........

Откуда цитаты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:22

  ЛАД написав:Откуда цитаты?

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють інтерес до своїх особ
Чомусь буйдівельник знов будує на брехні.
Що я будую на брехні?
Що ти ПЕРЕОЦІНЮЄШ інтерес до себе.
Що хоч хтось заплатив тобі 100-200-500-2000-5000 доларів за інформацію про твою службу?
Не заплатив
Так з точки зору угоди
Якщо ТОБІ не заплатили - значить ТИ ПЕРЕОЦІНИВ те що продаєш...

ПС
І з такими людьми приходиться будувати капіталізм...вони азів економічних відносин не розуміють, але в творах Бальцеровича , вони уважно вивчили букви і прийшли до висновку що точно те саме є й в букварі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:27

  Hotab написав:Успіх

Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх! :lol:


Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.

Всі зрозуміли, що ти падла міг мене підставити!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:29

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх

Але для таких хитрозроблених хотабів - підсилається інша людина, яка каже, що вона Успіх! :lol:


Нарешті до тебе дійшло.
Всі також давно зрозуміли, що і фотки робити, і на зустрічі приходити від тебе може будь хто. То які тут парі ти пропонуєш? Маразм 8-класника.

Всі зрозуміли, що ти падла міг мене підставити!

Не хами. В тюрму потрапляють лише жадібні. Невже б ти 500к пожлобився? Ніколи не повірю!! . :mrgreen:

А взагалі - звикай (через пару місяців десь). Ти тепер поза законом. Скунс, який має ховатись. Був герой, а став скунс. І зустрічатись тобі з тими, хто знає твою історію, не можна. Ховайся від всіх. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 жов, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:31

Ладно, бачу що всі ура-патріоти - засцяли донатити на ЗСУ!


А в мене зараз зникне інет, так як виїжджаю з Полтави(я на потязі)
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