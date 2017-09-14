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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:31
Успіх написав:
Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!
На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:31
konstantin kirovograd написав:
там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили.
Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....
а если учесть что инвалидность могла получаться типа как последствие выполнения своих должностных обязанностей то там пенсия намного лучше чем просто гражданская пенсия по инвалидности. и эти присоски к фонду на всю жизнь.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:34
Тож, завтра писати вже не буду...
Напишу наступного місяця, у листопаді!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:41
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
3 Чомусь що дейтройт що долярчик -в десятки разів переоцінюють
інтерес до своїх особ
Чомусь буйдівельник знов будує на брехні.
Що я будую на брехні?
Що ти ПЕРЕОЦІНЮЄШ інтерес до себе.
Що хоч хтось заплатив тобі 100-200-500-2000-5000 доларів за інформацію про твою службу?
Не заплатив
Так з точки зору угоди
Якщо ТОБІ не заплатили - значить ТИ ПЕРЕОЦІНИВ те що продаєш...
ПС
І з такими людьми приходиться будувати капіталізм...вони азів економічних відносин не розуміють, але в творах Бальцеровича , вони уважно вивчили букви і прийшли до висновку що точно те саме є й в букварі...
Брехня. Що. Я. Продаю. Інформацію. Про. Себе.
Вже десятки разів показував тобі це.
Справа не в мені.
Не в моїй особі.
А в вас, брехунах.
Щоб перевірити ВАШУ брехню.
І щоб ви сплатити гроші за СВОЮ брехню на особисту адресу іншого.
І. Ви. Всі. До одного. Відмовились. Суто. З однієї. Причини -- бо не хочете відповідати за СВОЮ брехню в мій бік. Грошима.
А хочете брехати й далі.
І де тут інфо про мене?
І де тут моя оцінка інтересу до моєї особи?
Предмет -- виключно ви, брехуни, ваша брехня на особисту адресу і ваш злив уникнути відповідальності за неї.
Чого така сума? Відповідно найбільша для мільйонера і найменша для бухгалтера.
Да тому, що тільки вона вплине на вас. Менша не вплине.
А за 200 гривнів, в які оцінив себе мільонер, тобто намагався ще й сторгуватися (комедія комедій), він (тобто ти) будеш спокійно брехати і далі.
Це ти оцінив себе...
Отака твоя ціна, мільонера.
П.с. і з отакими брехунами і фахівцями рівня "кожен підійде до дзеркала..." будується країна.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 17 жов, 2024 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:44
detroytred написав: Shaman написав: Бетон написав:
навіть тут, на фінансовом форумі, на колінці ща зварганять ядєрку.
а вони (влада) не здатні
на форумі тут взагалі все можуть. це ж "... не мішки носити".
Во!
Так для цього цей майданчик і створений.
Для попі... тобто потеревенити))
І як вказано в правилах - приємно потеревенити.
потеревенити-то можно. Но не фантазировать. Это всё-таки не форум фэнтези.
А Shaman
"у 10+.
Лучший пост недели.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:54
ЛАД написав:
потеревенити-то можно. Но не фантазировать. Это всё-таки не форум фэнтези.
А Shaman
"у 10+.
Лучший пост недели.
Да ладно))
В правилах про заборону малоймовірних версій-питань для обговорення наче ні слова.
А овсім фантастику (типу інопланетян та межгалактичних космольотів) тут не обговорюють.
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detroytred
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:55
buratinyo написав:
Ядерную бомбу без оружейного урана не сделать, даже очень грязную и слабую. А во время войны построить нехилый завод по выделению нужного изотопа урана из руды или отходов с аэс нереально. Одна прилетевшая баллистическая ракета отбросит потенциально начавшееся строительство сразу на 5 лет назад. Такое строительство скрыть невозможно, перемещение сырья-руды тоже не скрыть, специальное оборудование для завода в Украине не производят и его придется импортировать, а МАГАТЭ бдит за этом строго плюс другие серьезные службы контроля. Экспортный контроль нарушить ни один производитель оборудования для выделения изотопов урана не рискнет. Его успешно на сегодня нарушает только одна страна в мире, страна террорист - росия.
По ходу в Киеве кремль таки начал подготовку к третьему майдану. Демонстрации во время войны недопустимы в принципе. А тут заметно движение не только в Киеве, но и по другим городам. Например, по Харькову. Пока, правда, движения пробные или тренировочные.
первая боньба была таки на плутонии, а не на уране. а тут нужен реактор плюс радиохимический завод.
румыны в 80-х почти сделали бомбу, им пару лет оставалось, и вообще в области ядерной физики немало открытий сделали. под Бухарестом можно с гугл карт увидеть круглый лес, внутри которого есть интересные учреждения.
с нынешними только технологиями технической разведки и способность много болтать всех причастных слабо верится в соблюдение секретности.
никаких мегатехнологий там нет, в 40-е года все шишки набили давно наши и не наши деды. наклонять емкости с солями плутония, переводя их в сверхкритическое состояние, мы не станем, надеюсь
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:57
холява написав:Успіх
Розуміеш , успіх , ти така людина що ніколи не пропадає .
Ти підеш на будь що, щоб тебе бачили і хтось казав , що ти зробив несподіване , неможливе , доскональне .......(у нас на форумі таких хоть греблю гати )
Навіть інвалідність жінки .
.........
Это вы напрасно.
Инвалидность может быть и настоящая. Тьфу-тьфу.
И он не писал группу.
Если бы серьёзная, он не собирался в сзч.
Но и не особо серьёзная тоже не счастье.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:58
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flyman
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:59
Успіх написав:
А тепер треба ще доказувати, що я пішов🤦🏻😁😁😁
А може просто - нехай невіруючі ідуть на хy й!?
звезда в шоке?
не хочу перечитывать ветку, сегодня загруженный день, ты таки решился на сзч? советую купить другой паспорт в интернете 300-500 долл. Доказать что ты успешный успих почти нереально.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 17 жов, 2024 23:03, всього редагувалось 2 разів.
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