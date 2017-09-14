Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись! Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!
На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.
Hotab написав:detroytred Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто? Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо
Грязную бомбу может сделать не только чуть ли не любая страна, а даже террористическая группа. Но ценности как оружие она практически не представляет. А вот последствия для страны, применившей её, будут тяжёлыми.
Сьогодні в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя. І, як пише кореспондент BILD Юліан Рьопке, ця заява Зеленського стала "ударом" і "шоком" для західних журналістів.
При цьому, за словами Рьопке, влада України дійсно всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.
Так, він посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.
...як відомо, той Рьопке - послідовний поціновувач путінської росії
Hotab написав:detroytred Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто? Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо
Грязную бомбу может сделать не только чуть ли не любая страна, а даже террористическая группа. Но ценности как оружие она практически не представляет. А вот последствия для страны, применившей её, будут тяжёлыми.
smdtranz написав:........... первая боньба была таки на плутонии, а не на уране. а тут нужен реактор плюс радиохимический завод. румыны в 80-х почти сделали бомбу, им пару лет оставалось, и вообще в области ядерной физики немало открытий сделали. под Бухарестом можно с гугл карт увидеть круглый лес, внутри которого есть интересные учреждения. с нынешними только технологиями технической разведки и способность много болтать всех причастных слабо верится в соблюдение секретности. никаких мегатехнологий там нет, в 40-е года все шишки набили давно наши и не наши деды. наклонять емкости с солями плутония, переводя их в сверхкритическое состояние, мы не станем, надеюсь
Если быть точным, то "Малыш" таки был на высокообогащённом уране (около 90 % U235), а вот вторая - "Толстяк" - действительно была на плутония-239, правда с массивной оболочкой из урана-238. Мегатехнологий как для сегодняшнего дня там , действительно, нет, но и на коленке не сварганишь.