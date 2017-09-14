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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10491104921049310494>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!

На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.
Що у вас в Мико з електрохарчуванням?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:05

Wirująświatła


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:06

  flyman написав:
  Xenon написав:ну що, схоже наружу полізли "секретні пункти" - про ядерку?

цікаво чим закінчиться цей шантаж Заходу? або НАТО зараз - або ми робимо ядерку за кілка тижнів?


Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.

«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.

і хто це ж йому таке нашептав, може ЛАД?

Вы читать разучились?
Перечитайте мой пост viewtopic.php?p=5779703#p5779703.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:13

  Faceless написав:
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо

Грязную бомбу может сделать не только чуть ли не любая страна, а даже террористическая группа.
Но ценности как оружие она практически не представляет. А вот последствия для страны, применившей её, будут тяжёлыми.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:19

  Goodman написав:
  холява написав:Bobua

Воно , це брудне буде для всіх !
........І для нас і для сусідів .
Наслідки я навіть не передбачаю .

Все там буде нормально .
Буде заражена територія . добавиться ватанам роботи.
Толпи евакуації заблокують логістику , паніка, невизначеність і тд.
все буде локально.

А у нас?
Приезжайте потом жить в Харьков, а ещё лучше в Липцы или Казачью Лопань.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:26

  Xenon написав:
  ЛАД написав:Откуда цитаты?

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090

Спасибо, но это я смотрел. У Letusrock"а в посте viewtopic.php?p=5779711#p5779711 есть и другие цитаты, которых по указанным ссылкам нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:39

  prodigy написав:
Сьогодні в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя. І, як пише кореспондент BILD Юліан Рьопке, ця заява Зеленського стала "ударом" і "шоком" для західних журналістів.

При цьому, за словами Рьопке, влада України дійсно всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

Так, він посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

...як відомо, той Рьопке - послідовний поціновувач путінської росії
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:47

  detroytred написав:
  ЛАД написав:потеревенити-то можно. Но не фантазировать. Это всё-таки не форум фэнтези.
А Shaman"у 10+.
Лучший пост недели.

Да ладно))
В правилах про заборону малоймовірних версій-питань для обговорення наче ні слова.

А овсім фантастику (типу інопланетян та межгалактичних космольотів) тут не обговорюють.

Бывает и недалеко от этого.
Например о том, что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити. Или что атомную бомбу можно запросто сварганить на коленке. Да примеров много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:49

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Брудну ваще елементарно зробимо

Грязную бомбу может сделать не только чуть ли не любая страна, а даже террористическая группа.
Но ценности как оружие она практически не представляет. А вот последствия для страны, применившей её, будут тяжёлыми.

мабуть, Ваш кумир про Зірку Смерті не чув
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:57

  smdtranz написав:...........
первая боньба была таки на плутонии, а не на уране. а тут нужен реактор плюс радиохимический завод.
румыны в 80-х почти сделали бомбу, им пару лет оставалось, и вообще в области ядерной физики немало открытий сделали. под Бухарестом можно с гугл карт увидеть круглый лес, внутри которого есть интересные учреждения.
с нынешними только технологиями технической разведки и способность много болтать всех причастных слабо верится в соблюдение секретности.
никаких мегатехнологий там нет, в 40-е года все шишки набили давно наши и не наши деды. наклонять емкости с солями плутония, переводя их в сверхкритическое состояние, мы не станем, надеюсь :mrgreen:

Если быть точным, то "Малыш" таки был на высокообогащённом уране (около 90 % U235), а вот вторая - "Толстяк" - действительно была на плутония-239, правда с массивной оболочкой из урана-238.
Мегатехнологий как для сегодняшнего дня там , действительно, нет, но и на коленке не сварганишь.
ЛАД
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