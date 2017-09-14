В Москве провели интересный опрос. Точнее интересен не сам опрос, а результаты:
«58% опрошенных верят в теорию эволюции. А, например, жители Тверского района, Хамовников, Капотни и Сокольников придерживаются версии происхождения от Бога (42%). Больше всего приверженцев божественного происхождения проживают в районе Арбат (69%)», — сказано в публикации.
Еще одно достоинство Rampage — относительно невысокая цена для такого типа оружия. Это объясняется тем, что они создаются на основе уже существующих ракет «Экстра». Одна ракета Rampage стоит несколько сотен тысяч долларов. Среди тех, кто их уже приобрел, — ВВС