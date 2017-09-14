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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10491104921049310494

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:08

ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:17

  smdtranz написав:ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити

Понятно. Вы учли ещё и испытания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:23

В Москве провели интересный опрос. Точнее интересен не сам опрос, а результаты:
«58% опрошенных верят в теорию эволюции. А, например, жители Тверского района, Хамовников, Капотни и Сокольников придерживаются версии происхождения от Бога (42%). Больше всего приверженцев божественного происхождения проживают в районе Арбат (69%)», — сказано в публикации.

https://detaly.co.il/v-tsentre-moskvy-veryat-v-boga-na-okrainah-v-teoriyu-evolyutsii/

И, кому интересно, об израильских ракетах (то, что известно) - https://detaly.co.il/20-let-izrail-gotovilsya-k-vojne-s-iranom-kakoe-oruzhie-bylo-razrabotano/. Чтобы представить цены:
Еще одно достоинство Rampage — относительно невысокая цена для такого типа оружия. Это объясняется тем, что они создаются на основе уже существующих ракет «Экстра». Одна ракета Rampage стоит несколько сотен тысяч долларов. Среди тех, кто их уже приобрел, — ВВС
ЛАД
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