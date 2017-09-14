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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10491104921049310494

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:08

ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:17

  smdtranz написав:ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити

Понятно. Вы учли ещё и испытания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:23

В Москве провели интересный опрос. Точнее интересен не сам опрос, а результаты:
«58% опрошенных верят в теорию эволюции. А, например, жители Тверского района, Хамовников, Капотни и Сокольников придерживаются версии происхождения от Бога (42%). Больше всего приверженцев божественного происхождения проживают в районе Арбат (69%)», — сказано в публикации.

https://detaly.co.il/v-tsentre-moskvy-veryat-v-boga-na-okrainah-v-teoriyu-evolyutsii/

И, кому интересно, об израильских ракетах (то, что известно) - https://detaly.co.il/20-let-izrail-gotovilsya-k-vojne-s-iranom-kakoe-oruzhie-bylo-razrabotano/. Чтобы представить цены:
Еще одно достоинство Rampage — относительно невысокая цена для такого типа оружия. Это объясняется тем, что они создаются на основе уже существующих ракет «Экстра». Одна ракета Rampage стоит несколько сотен тысяч долларов. Среди тех, кто их уже приобрел, — ВВС
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 01:15

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  katso написав:И сразу встанет вопрос "а что ж раньше-то не могли федерализировать и язык на котором говорит полстраны уважать, чтоб не потерять 100 000 убитыми и 10 миллионов выехавшими?"


Це найпростіше.

У донбасу і сусідніх була вся повнота влади у 2010-2012 роках.
Міг все це зробити законно для себе.

А не гнобити зах.Україну....

"У донбасу і сусідніх" в 2010-2012 было столько же власти. сколько у западных, а если вы имеете ввиду лично Януковича то он одинаково гнобил, что запад, что Донбасс, что Крым. Единственное, не поднимал вопрос о языке.
Донбасс или Харьков зах.Україну не гнобили.


Ха, мое сообщение с показателем курса гривны, как индексом "гнобления Януковичем", потерли :mrgreen: , ну ОК, давайте раз курс на финансовом форуме не в чести, возьмем за основу индекс рождаемости (новорожденных на 1000 человек) - при Кучме - 8%, при Януковиче - 11%, в 2021м году перед войной - 9% - говорите Янукович народ гнобил? :roll: https://www.macrotrends.net/global-metr ... rom%202020.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 01:23

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх
Ну тоді ще раз гарної відпустки...

Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.

Дякую!

Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку!
Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація?
Дивись, каже:
- зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба!
- взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба!
- може і пільги ще скасують...
Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! :shock:
Профіт! :lol:


+ человек всю оставшуюся жизнь под уголовкой, будет сидеть тихо, протестовать уже не пойдет. Да, не исключено.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 01:46

  smdtranz написав:
  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше

Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?



для создания ядерки можно и не обогащать уран.
плутоний можно нарабатывать в реакторах на природном уране с графитовым или тяжеловодным замедлителем.
более того, плутоний можно выделять из ОЯТ АЭС.
индусы испытали ядерку на реакторном плутонии и ничего страшного, она похуже чем на оружейном, но тоже ниче.
а еще можно обогащать плутоний с реакторной смеси до чистого 239 изотопа. в таком случае можно не выделять из урана 0.7% годного, а целых 60% годного 239 плутония. плюс критическая масса меньше. так что работы намного меньше нужно проделать.
была б политическая воля


Была бы воля - вначале б сделали баллистическую ракету носитель, иначе как ее ту бонбу, на горбу нести? Носитель и так в хозяйстве бы пригодился, и без ядерки. И технологии со времен Фау-2 не поменялись за 50 лет. И Южмаш вот он, где то же лежат еще чертежи и инженеры может чего не забыли еще. Но нет же, не делают. Потому что это все разговоры - рельный план наловить пехоты больше чем раша.
katso
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