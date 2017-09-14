В Москве провели интересный опрос. Точнее интересен не сам опрос, а результаты:
«58% опрошенных верят в теорию эволюции. А, например, жители Тверского района, Хамовников, Капотни и Сокольников придерживаются версии происхождения от Бога (42%). Больше всего приверженцев божественного происхождения проживают в районе Арбат (69%)», — сказано в публикации.
Еще одно достоинство Rampage — относительно невысокая цена для такого типа оружия. Это объясняется тем, что они создаются на основе уже существующих ракет «Экстра». Одна ракета Rampage стоит несколько сотен тысяч долларов. Среди тех, кто их уже приобрел, — ВВС
detroytred написав:Успіх Ну тоді ще раз гарної відпустки...
Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.
Дякую!
Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку! Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація? Дивись, каже: - зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба! - взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба! - може і пільги ще скасують... Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! Профіт!
+ человек всю оставшуюся жизнь под уголовкой, будет сидеть тихо, протестовать уже не пойдет. Да, не исключено.
наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087 Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати. Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"
Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте
Letusrock написав:Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте
по класиці таке б мала казати якась скрізь поранена снайпер павличенко а розовощокий усміхнений селфі-генерал трохи провокативно виглядає для таких меседжів мені здається що його і на Заході незабаром почнуть тролити, і Україну разом з ним, бо все європейці бачать
Faceless написав:Що у вас в Мико з електрохарчуванням?
Переважно все ок. Якщо вимикають, то десь за містом або район, куди частіше прилітає. Критична інфраструктура на всяк випадок забезпечена генераторами та трансформаторними підстанціями чи щось типу того.