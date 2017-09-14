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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10491104921049310494

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:08

ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:17

  smdtranz написав:ЛАД

так то Малыш, но он не первый. первой была плутониевая Тринити

Понятно. Вы учли ещё и испытания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:23

В Москве провели интересный опрос. Точнее интересен не сам опрос, а результаты:
«58% опрошенных верят в теорию эволюции. А, например, жители Тверского района, Хамовников, Капотни и Сокольников придерживаются версии происхождения от Бога (42%). Больше всего приверженцев божественного происхождения проживают в районе Арбат (69%)», — сказано в публикации.

https://detaly.co.il/v-tsentre-moskvy-veryat-v-boga-na-okrainah-v-teoriyu-evolyutsii/

И, кому интересно, об израильских ракетах (то, что известно) - https://detaly.co.il/20-let-izrail-gotovilsya-k-vojne-s-iranom-kakoe-oruzhie-bylo-razrabotano/. Чтобы представить цены:
Еще одно достоинство Rampage — относительно невысокая цена для такого типа оружия. Это объясняется тем, что они создаются на основе уже существующих ракет «Экстра». Одна ракета Rampage стоит несколько сотен тысяч долларов. Среди тех, кто их уже приобрел, — ВВС
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 01:23

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх
Ну тоді ще раз гарної відпустки...

Раз таку систему побудували (яка спонукає що до сзч, що до безкарного і навіть взагалі безплатного повернення), то не дивно що користувачів тільки більшає.

Дякую!

Тут он на днях один, з яким я копав, підкинув одну цікаву думку!
Каже, а що, якщо сзч - це така специфічна демобілізація?
Дивись, каже:
- зарплату і премію за останній місяць платити сзчешнику не треба!
- взагалі, при звільненні там якісь оздоровчі виплати мають бути і т.п. - а так, нічого платити не треба!
- може і пільги ще скасують...
Одним словом для держави саме така "демобілізація" більш вигідна, ніж якби по справжньому звільняли! :shock:
Профіт! :lol:


+ человек всю оставшуюся жизнь под уголовкой, будет сидеть тихо, протестовать уже не пойдет. Да, не исключено.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:29

Держава вже поставила понад 1 000 000 дронів військовим, - Михайло Федоров

"На ринку безпілотників відбувається справжній бум, але важливо розуміти потреби військових, адаптуватися до них, а також знаходити людський ресурс".

Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні РФ проти України, — генсек НАТО
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:53

  Wirująświatła написав:
Держава вже поставила понад 1 000 000 дронів військовим, - Михайло Федоров

"На ринку безпілотників відбувається справжній бум, але важливо розуміти потреби військових, адаптуватися до них, а також знаходити людський ресурс".

Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні РФ проти України, — генсек НАТО

дрони китайські?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 09:03

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  ЛАД написав:Откуда цитаты?

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090

Спасибо, но это я смотрел. У Letusrock"а в посте viewtopic.php?p=5779711#p5779711 есть и другие цитаты, которых по указанным ссылкам нет.


наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи
https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087
Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати.
Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"

Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте

по класиці таке б мала казати якась скрізь поранена снайпер павличенко
а розовощокий усміхнений селфі-генерал трохи провокативно виглядає для таких меседжів
мені здається що його і на Заході незабаром почнуть тролити, і Україну разом з ним, бо все європейці бачать
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 09:24

  Faceless написав:Що у вас в Мико з електрохарчуванням?

Переважно все ок. Якщо вимикають, то десь за містом або район, куди частіше прилітає. Критична інфраструктура на всяк випадок забезпечена генераторами та трансформаторними підстанціями чи щось типу того.
fler
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