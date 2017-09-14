Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов
Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді. Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.
Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.
Оце вже погано. Корейці якщо зайдуть у місто то будуть шмалять місцевих без сентиментів. Це ж не російські десантники в Херсоні, яким було впадло стріляти по практично співвітчизникам. З корейців вийдуть безжалісні окупанти.
Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.
Оце вже погано. Корейці якщо зайдуть у місто то будуть шмалять місцевих без сентиментів. Це ж не російські десантники в Херсоні, яким було впадло стріляти по практично співвітчизникам. З корейців вийдуть безжалісні окупанти.
собачок треба буде сховати подалі
Собачки то від зубожіння. Тут вони на свинях так роз'їдяться, будуть морди не гірше за їхнього лідора! Ви ж бачили, що він відчитав чиновників за вузькі місця для сидіння в автобусі? Так то він наперед за ветеранів, що повернуться, турбується. Егеж!
Игорь Алексеевич написав:"Партнери бояться говорити відкрито": Зеленський про пропозиції обміну територій на мир https://tsn.ua/politika/partneri-boyats ... 82270.html Уже весь народ Украины знает, что предлагают партнеры взамен за мир, и только гарант этого не знает.))
переговорні позиції все покращуються і покращуються
budivelnik написав:Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного. І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.
Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов
Поки це ні про що. Поки це схоже на звичайну співпрацю: корейці мабуть ще й самі випросили рфян, щоб невеличку групу їх всл взяли для отримання досвіду сучасної війни. (Для них 11 тис. - це як 11 для нас).