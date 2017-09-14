RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 104931049410495104961049710498>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:05

форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:07

  Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))

Фінанси вже закінчились, а шо є то в доллар. :D
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 13.10.08
Подякував: 447 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:10

"Партнери бояться говорити відкрито": Зеленський про пропозиції обміну територій на мир

https://tsn.ua/politika/partneri-boyats ... 82270.html

Уже весь народ Украины знает, что предлагают партнеры взамен за мир, и только гарант этого не знает.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:14

Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.
Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.

"У нас зараз немає повної картини", - додав він.

https://www.rbc.ua/rus/news/blizko-11-t ... 34812.html

Значит может быть их и больше, если нет полной картины. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:26

  Mimohod написав:
  Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Оце вже погано. Корейці якщо зайдуть у місто то будуть шмалять місцевих без сентиментів.
Це ж не російські десантники в Херсоні, яким було впадло стріляти по практично співвітчизникам. З корейців вийдуть безжалісні окупанти.

собачок треба буде сховати подалі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36868
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:30

Мімоход
Успіх не показник. В нього це не жест відчаю, а прорахований свідомий вибір. Перестрахувався з усіх сторін... Є можливість, скористується. Припече, спокійно повернеться.

Загальна ситуація неясна. Ніхто на цю тему не розповсюджується.
Правда, коли почнуть (росповсюджуватися), тоді вже пізно буде.
detroytred
 
Повідомлень: 30810
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:32

  flyman написав:
  Mimohod написав:
  Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Оце вже погано. Корейці якщо зайдуть у місто то будуть шмалять місцевих без сентиментів.
Це ж не російські десантники в Херсоні, яким було впадло стріляти по практично співвітчизникам. З корейців вийдуть безжалісні окупанти.

собачок треба буде сховати подалі

Собачки то від зубожіння.
Тут вони на свинях так роз'їдяться, будуть морди не гірше за їхнього лідора! Ви ж бачили, що він відчитав чиновників за вузькі місця для сидіння в автобусі? Так то він наперед за ветеранів, що повернуться, турбується. Егеж! :mrgreen:
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 13.10.08
Подякував: 447 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:32

  Игорь Алексеевич написав:"Партнери бояться говорити відкрито": Зеленський про пропозиції обміну територій на мир
https://tsn.ua/politika/partneri-boyats ... 82270.html
Уже весь народ Украины знает, что предлагают партнеры взамен за мир, и только гарант этого не знает.))

переговорні позиції все покращуються і покращуються
Letusrock
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:33

  budivelnik написав:Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.


якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.
І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.
tester7336
 
Повідомлень: 424
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:35

  Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

Поки це ні про що.
Поки це схоже на звичайну співпрацю: корейці мабуть ще й самі випросили рфян, щоб невеличку групу їх всл взяли для отримання досвіду сучасної війни.
(Для них 11 тис. - це як 11 для нас).
detroytred
 
Повідомлень: 30810
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104931049410495104961049710498>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Игорь Алексеевич і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 866815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12915)
18.10.2024 11:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.