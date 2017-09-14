форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:05
форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:07
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:10
"Партнери бояться говорити відкрито": Зеленський про пропозиції обміну територій на мир
Уже весь народ Украины знает, что предлагают партнеры взамен за мир, и только гарант этого не знает.))
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:14
Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов
Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.
Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.
"У нас зараз немає повної картини", - додав він.
Значит может быть их и больше, если нет полной картины.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:26
собачок треба буде сховати подалі
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:30
Мімоход
Успіх не показник. В нього це не жест відчаю, а прорахований свідомий вибір. Перестрахувався з усіх сторін... Є можливість, скористується. Припече, спокійно повернеться.
Загальна ситуація неясна. Ніхто на цю тему не розповсюджується.
Правда, коли почнуть (росповсюджуватися), тоді вже пізно буде.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:32
Собачки то від зубожіння.
Тут вони на свинях так роз'їдяться, будуть морди не гірше за їхнього лідора! Ви ж бачили, що він відчитав чиновників за вузькі місця для сидіння в автобусі? Так то він наперед за ветеранів, що повернуться, турбується. Егеж!
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:32
переговорні позиції все покращуються і покращуються
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:33
якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.
І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:35
Поки це ні про що.
Поки це схоже на звичайну співпрацю: корейці мабуть ще й самі випросили рфян, щоб невеличку групу їх всл взяли для отримання досвіду сучасної війни.
(Для них 11 тис. - це як 11 для нас).
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