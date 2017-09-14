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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1049410495104961049710498>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:39

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:

Спасибо, но это я смотрел. У Letusrock"а в посте viewtopic.php?p=5779711#p5779711 есть и другие цитаты, которых по указанным ссылкам нет.


наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи
https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087
Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати.
Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"

Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте

Почему плевок? - других то вариантов всеравно нет.

Скорее не намек, а попытка давить на жалость - как годом ранее с "голодающими пенсионерами".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх не показник. В нього це не жест відчаю, а прорахований свідомий вибір.

Я ж і кажу. Ланцюгова реакція.
Якщо він не повернеться, за ним підуть ще троє і тд.
Я наприклад на грудень нічого вже не планую, буду намагатись закінчити всі проекти листопадом.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:43

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.


якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.
І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.

**Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.*
Навіть повітря спільне...
Інфраструктура, яка була зроблена не отим працюючим, теж повністю спільна.
Тобто навіть грудничок має свою частку у всьому спільному...
Працюючі користуються спільним... За те, що користуються спільним (з метою заробити особисто собі!) сплачують частку отим непрацюючим, які взагалі або менш активно користуються спільним.
Через податки. Держава адмініструє.

Пенси ж ... ті і овсі отримують за те, що працювали колись. Створювали оту спільну інфраструктуру і т.д.

Імхо. Обман (Матриця) століття -- це казка про визначну роль відсотка працюючих (проблему росту непрацездатних).
Кейнс бачив підстави для незабаром праці по лише 3 години в день (бо більше працювати нема сенсу)...

Проблема є лише в існуючій парадігмі ринку... Вирішується її змінами.
Тобто проблема лише в небажанні впровадження змін, які відповідають розвитку ринку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:09

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.


якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.
І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.

**Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.*
Навіть повітря спільне...
Інфраструктура, яка була зроблена не отим працюючим, теж повністю спільна.
Тобто навіть грудничок має свою частку у всьому спільному...
Працюючі користуються спільним... За те, що користуються спільним (з метою заробити особисто собі!) сплачують частку отим непрацюючим, які взагалі або менш активно користуються спільним.
Через податки. Держава адмініструє.

Пенси ж ... ті і овсі отримують за те, що працювали колись. Створювали оту спільну інфраструктуру і т.д.

Імхо. Обман (Матриця) століття -- це казка про визначну роль відсотка працюючих (проблему росту непрацездатних).
Кейнс бачив підстави для незабаром праці по лише 3 години в день (бо більше працювати нема сенсу)...

Проблема є лише в існуючій парадігмі ринку... Вирішується її змінами.
Тобто проблема лише в небажанні впровадження змін, які відповідають розвитку ринку.

15% від працюючих (так званий "реальний сектор") забезпечують базові потреби всіх 100%, і це ще без ШІ та роботів-андроідів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:36

  Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))

А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги.
Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5?
хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:37

  fler написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!

На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.


хм. как интересно то все закрутилось.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:43

  tester7336 написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Та я можу і з Будівельником у Львові зустрітись!
Але це дорожче - 100Кгрн на донат ЗСУ!

На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.


хм. как интересно то все закрутилось.
тепер за логікою пєси успіх має запропонувавати т зучтріч в львові з знайомим травматологом чи гінекологом? :lol: чи то вже не смішно?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:45

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

Поки це ні про що.
Поки це схоже на звичайну співпрацю: корейці мабуть ще й самі випросили рфян, щоб невеличку групу їх всл взяли для отримання досвіду сучасної війни.
(Для них 11 тис. - це як 11 для нас).

Буданов не может написать 110тыс., будет сразу паника, поэтому намекнул, кто может думать. Для рисовых 110тыс это не так и много отправить за хавчиком. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:51

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Близько 11 тисяч північнокорейських військових почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

Поки це ні про що.
Поки це схоже на звичайну співпрацю: корейці мабуть ще й самі випросили рфян, щоб невеличку групу їх всл взяли для отримання досвіду сучасної війни.
(Для них 11 тис. - це як 11 для нас).


ИМХО привлекли для освобождения курской области. что бы свои войска не дергать.
да и вообще могут корейцев по кордону наставить что бы моб ресурс не тратить на охрану границ
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:52

У Брюсселі офіційно заявили про зупинення вступу Грузії в ЄС

https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 22153.html

Как думаете кого ещё отфутболят?
Думаю на форуме все знают, а вот на Банковой ещё не в курсе. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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