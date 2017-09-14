Их готовят стоять вместе с китайцами после 5 ноября на новых границах. Типа белые каски со стороны раши.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:59
Туск пояснив, чому План перемоги України оцінять наново після виборів президента США
Серед лідерів ЄС «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Президентом Володимиром Зеленським. Цей план наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.
Про це на конференції після засідання Євроради у Брюсселі заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент «Укрінформу».
Як зазначив польський премʼєр, те, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють План перемоги України, «не є несподіваним», оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО, що є першим пунктом цього плану.
Грузию послали подальше от вступления в ЕС, это намёк и нам.
А вот в НАТО уже 100% нас послали....- ждать...((
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:05
ЗС РФ захопили частину Максимільянівки та просуваються біля Селидового і Курахового, — бійці
Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове, повідомляють у Генштабі. Ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться — одного разу обстановка для ЗСУ стане складнішою, кажуть бійці.
Російські окупанти на Донеччині мають успіхи щонайменше на 6 ділянках. Вони захопили частину Максимільянівки і намагаються прорватися в напрямку Лисівка — Сухий Яр. Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".
"Курахівський напрямок. Мої козаки не виходять на зв'язок ще з ранку, почалися сильні артобстріли та накати противника на Максимільянівку. Ворог здійснив зачистку центральної частини села, та просунувся далі. Якщо хлопці не виходять на зв'язок, це означає тільки одне — що населений пункт втрачено. Далі хряки почнуть рухатися у бік Курахового через дачі", — припустив він.
"Мучной" повідомив, що міст з Острівського на Курахове підірваний, тому в українських бійців є шанси вийти звідти і приступати до нової лінії оборони.
"Також стало гаряче в напрямку Лисівка-Сухий Яр. Тут звичайні накати. Перший вже наші козаки відбили, ворог спускається з терикона, їх овер до**я", — розповів військовий.
Також в районі Тернів для Сил оборони ускладнилася ситуація. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов.
"Район Тернів зараз перейшов в активну негативну для нас фазу. Ворог тисне та має поступові просування в стороні Макіївки, Невського, Ямполівки та південно-східніше від Торського. Найбільш успішно ворог просувається від Невського до Тернів, прогнози моїх побратимів не дуже обнадійливі", — проінформував він.
Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
"В мережі шириться інфа про те, що ворог перерізав дорогу від Новодмирівки на Селидового, що скоріш за все не відповідає дійсності, за словами оборонців міста. Але ситуація в Селидовому далеко не найкраща і вимагає певних дій, адже ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться, то в один момент обстановка буде дуже і дуже хр*нова", — написав він.
Такое впячетление, что там лезут рисовые самураи. Может надо привезти какие то лазерные установки, а то патронов на них не хватает.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:10
Нагадаю: Бутусов вказує, що по всім отим ділянкам ворог атакує взагалі 400-450 штурмовиків. А деякі дні і овсі 250. Це загальна кількість, загальна сума по всім ділянкам.
Не бачу сенсу йому брехати. В необізнаності також сумніваюсь. Він ще той шустрик і зв'язками обгорнутий по вуха.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:13
Орбан відкинув план перемоги Зеленського, запропонувавши віддати Путіну захоплені території
План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представив лідерам Європейського Союзу, начебто приречений на провал.
Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Зеленського, - Bild
Зокрема, Шольц виступив із критикою плану Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає, що потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО, пише Bild.
Что то план Победы не нравится нашим партнёрам. А может этот план спецом был представлен, зная его итог. Потом гарант нам скажет - я не при чём, во всем виноваты наши друзья. Типа игра - плохой, хороший ДЯДЯ...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:13
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:16
У нас сразу полно найдётся друзей, которые поставят подпись про передачу терр.((
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:19
"На брифинге в рамках Саммита по ядерной безопасности пресс-секретарь Белого Дома Роберт Гиббс заявил, что Украина согласилась отказаться от своих запасов высокообогащенного урана.
Это заявление было сделано по итогам встречи, между президентами США Бараком Обамой и Президентом Украины Виктором Януковичем, состоявшейся ранее. По словам Гиббса, запасов высокообогащенного урана, которые Украина использует для проведения исследований и создания медицинских изотопов, достаточно для создания нескольких ядерных зарядов.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Киев согласился избавиться от этих запасов к 2012 году. Это заявление стало финалом многолетних переговоров между США и Украиной, и дало основания говорить о том, что Вашингтонский саммит по ядерной безопасности ознаменовался первым успехом.
«Это очень важное заявление. Некогда Украина, вместе с Беларусью и Казахстаном, приняли решение полностью отказаться от ядерного оружия. Сегодняшняя новость демонстрирует, что Украина продолжает эту традицию и продолжает делать значительный вклад в дело ядерного нераспространения и безопасности», – отметил руководитель проектов исследовательского центра Партнерства за глобальную безопасность Рафаэль Делла Ратта." (С)
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Це напередодні війни...
Одні будували Потоки, другі забирали залишки можливості ядрьонки.
Це називається прямо --- обидві сторони готувалися до розборок ... на нашій території. В нашій хаті.
Сцуки...
Обидві. Сторони.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:21
Сегодня Байден будет просить Шольца, что бы он принял на себя, после выборов в США полномочия финансиста Украины. .
Франция уже ушла в тень..
США достигли своей цели, похерили все связи раши с ЕС и теперь их корпорации будут заниматься поставками в Европу всех энерго ресур.
Шольц у разбитого корыта остался.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 жов, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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