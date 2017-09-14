Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:05

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове, повідомляють у Генштабі. Ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться — одного разу обстановка для ЗСУ стане складнішою, кажуть бійці.Російські окупанти на Донеччині мають успіхи щонайменше на 6 ділянках. Вони захопили частину Максимільянівки і намагаються прорватися в напрямку Лисівка — Сухий Яр. Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной"."Курахівський напрямок. Мої козаки не виходять на зв'язок ще з ранку, почалися сильні артобстріли та накати противника на Максимільянівку. Ворог здійснив зачистку центральної частини села, та просунувся далі. Якщо хлопці не виходять на зв'язок, це означає тільки одне — що населений пункт втрачено. Далі хряки почнуть рухатися у бік Курахового через дачі", — припустив він."Мучной" повідомив, що міст з Острівського на Курахове підірваний, тому в українських бійців є шанси вийти звідти і приступати до нової лінії оборони."Також стало гаряче в напрямку Лисівка-Сухий Яр. Тут звичайні накати. Перший вже наші козаки відбили, ворог спускається з терикона, їх овер до**я", — розповів військовий.Також в районі Тернів для Сил оборони ускладнилася ситуація. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов."Район Тернів зараз перейшов в активну негативну для нас фазу. Ворог тисне та має поступові просування в стороні Макіївки, Невського, Ямполівки та південно-східніше від Торського. Найбільш успішно ворог просувається від Невського до Тернів, прогнози моїх побратимів не дуже обнадійливі", — проінформував він.Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс"."В мережі шириться інфа про те, що ворог перерізав дорогу від Новодмирівки на Селидового, що скоріш за все не відповідає дійсності, за словами оборонців міста. Але ситуація в Селидовому далеко не найкраща і вимагає певних дій, адже ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться, то в один момент обстановка буде дуже і дуже хр*нова", — написав він.Такое впячетление, что там лезут рисовые самураи. Может надо привезти какие то лазерные установки, а то патронов на них не хватает.