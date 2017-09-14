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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104961049710498104991050010501>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:25

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Серед лідерів ЄС «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі

Яка ще оцінка, якщо майже по всіх пунктах вже було "Ні". Чи всі морозяться перекладаючи право озвучити погані новини новому президенту США?

Так в цьому увесь цирк, який відбувається.
Ну прямою ж мовою вищі посадові особи вже кілька разів відповіли і стосовно НАТО, і дальнобою, і закриття неба, і по грошам а-ля півтрильона-трильойн.
А від нас План...


От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план..
Ну не може ж бути отакого цирку?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:26

  Banderlog написав:А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги.
Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5?
хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами :lol:

Так може ну його той примат?
Інші нормальні банки є які не кладуть "прибор" на своїх клієнтів. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:32

  Игорь Алексеевич написав:У Брюсселі офіційно заявили про зупинення вступу Грузії в ЄС

https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 22153.html

Как думаете кого ещё отфутболят?
Думаю на форуме все знают, а вот на Банковой ещё не в курсе. :roll:

Грузію давно пора було викинути з плану вступу до ЕС, вона вже як білорусь, повністю лягла під кацапів, і отримує задоволення. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:40

ЄС виділить новий транш Україні за програмою на 50 млрд євро до кінця року

Це 50 млрд євро на чотири роки - 2024-2027.

https://www.rbc.ua/rus/news/es-vidilit- ... 41867.html

Это окончательно говорит о том, что в ЕС уже все решили с их планом окончания войны и дают нам откупные для восстановленеия экономики.
Осталось дождаться только выборов в США. А там и у одного и др. президента есть похожие планы про окончание войны до начало 25г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 жов, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:41

  Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))

это не финансовая ветка. ее как раз создали, чтобы не превращать весь форум в политический.
  flyman написав:собачок треба буде сховати подалі
и квадроберов
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:43

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))

это не финансовая ветка. ее как раз создали, чтобы не превращать весь форум в политический.

Так эти 50 как раз связаны с окончанием войны.
Особенно нравятся слова Урсула фон дер Ляєн - ми бачимо значний прогрес...
И в чём же такой эконом. прогресс, что нам решили дать 50млрд.?????
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 жов, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:44

США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців Військово-повітряних сил, і це рішення може продовжити на багато місяців терміни, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва, готових до бойових дій.

Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на дані американських посадовців, передає "Європейська правда".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7196411/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:46

цікаво що вже навіть відео є де КНДРівці в товарних кількостях на полігоні в раші, а
Марк Рютте заявляє що в НАТО немає данних про наявність півд.крейських військ на території раші
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:48

Американський президент Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, вранці проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196478/
Нічого про Україну без України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів,

Их готовят не для войны, а для несения боевого дежурства в подразделениях НАТО. США хочет заменить после войны своих военных в Европе на военных из Украины.
Игорь Алексеевич
 
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