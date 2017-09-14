Игорь Алексеевич написав:Серед лідерів ЄС «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі
Яка ще оцінка, якщо майже по всіх пунктах вже було "Ні". Чи всі морозяться перекладаючи право озвучити погані новини новому президенту США?
Так в цьому увесь цирк, який відбувається. Ну прямою ж мовою вищі посадові особи вже кілька разів відповіли і стосовно НАТО, і дальнобою, і закриття неба, і по грошам а-ля півтрильона-трильойн. А від нас План...
От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план.. Ну не може ж бути отакого цирку?
Banderlog написав:А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги. Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5? хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами
Так може ну його той примат? Інші нормальні банки є які не кладуть "прибор" на своїх клієнтів.
Это окончательно говорит о том, что в ЕС уже все решили с их планом окончания войны и дают нам откупные для восстановленеия экономики. Осталось дождаться только выборов в США. А там и у одного и др. президента есть похожие планы про окончание войны до начало 25г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 жов, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців Військово-повітряних сил, і це рішення може продовжити на багато місяців терміни, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва, готових до бойових дій.
Американський президент Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.
Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Як розповіло агентство, Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, вранці проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196478/ Нічого про Україну без України.