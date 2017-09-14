Игорь Алексеевич написав:Серед лідерів ЄС «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі
Яка ще оцінка, якщо майже по всіх пунктах вже було "Ні". Чи всі морозяться перекладаючи право озвучити погані новини новому президенту США?
Так в цьому увесь цирк, який відбувається. Ну прямою ж мовою вищі посадові особи вже кілька разів відповіли і стосовно НАТО, і дальнобою, і закриття неба, і по грошам а-ля півтрильона-трильойн. А від нас План...
От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план.. Ну не може ж бути отакого цирку?
Почему не может? - почитайте Последний политик: там было ровно такое же поведение, но в 21м...
detroytred написав:Американський президент Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.
Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Як розповіло агентство, Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, вранці проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196478/ Нічого про Україну без України.
Подпишут СВОЙ ПЛАН про окончание войны и раздеребанят финансовый мир. Что то на подобие из фильма 17 мгн. весны, когда ещё шла война, но уже деребанили кому и что будет принадл. после войны.
Зеленський підсумував результати засідання Ради Україна – НАТО: Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда". Український лідер акцентував, що зараз потрібно діяти рішуче та в єдності, аби не дати очільнику Кремля Владіміру Путіну посилитися й розпалювати війну далі. "Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн", – наголосив він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196501/
Треш... Потрібно шукати рішення, коли вже є факт відсутності оцих "рішучості та єдності".
Все ж таки більше схоже на трагікомедію.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 жов, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план.. Ну не може ж бути отакого цирку?
Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
detroytred написав:От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план.. Ну не може ж бути отакого цирку?
Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
Це руйнує моє уявлення.
Тобто я гадав, що не в Матриці (на відміну від інших), а, виявиться, що по цьому питанню, стирчав в ній по самі вуха.
Отже гадав: да, мудаки... "Джентельмени", як ото "Час не чекає" Джека Лондона. Але хоч сильні, потужні мудаки... Да і не повні. Що хоча б штукатуркою переймаються. А не банальні шулери. Як оті на вулицях з наперстками. ________________________________ Красавець.... Тепер він називає це просто помилкою.... (Наслідок якої отакі жертви і руйнування в Україні): *За словами колишнього генсека НАТО, деякі союзники постачали зброю, але цього було недостатньо.
«Ми повинні визнати це самі собі. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги для створення потужної української армії та запобігання російському вторгненню. Це була помилка», — каже Столтенберг. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vto ... 58189.html
"На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий." -- помилка.... Сцукі. Які не те що виправляти її не збираються, а навіть визнати самі собі не можуть. Тільки закликають, що повинні це зробити. Так зробіть - хоча б визнайте. А не співайте, що ми папереджали вас, але ви не готувались.
Banderlog написав:А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги. Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5? хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами
Так може ну його той примат? Інші нормальні банки є які не кладуть "прибор" на своїх клієнтів.
ви правда думаєте, що тут вільно можно вибирати зарплатну картку? Чув декому і ощад запхали. А по друге допустим така мєлочь як автопролонгація і заборона дострокового зняття? І хто помішає нормальному банку згодом покласти прибор? Як собі хотять, але поки по завітам козака характерника горщик з золотом під грушку
d44 написав:Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
А де грозне НАТО себе проявило?
Один раз перемогло Югославію (Сербію)? Потужно звичайно
А сильні США? Вьетнам - програли Корея - програли Афган - програли Сирія - програли Ірак хіба-що
Banderlog написав: ви правда думаєте, що тут вільно можно вибирати зарплатну картку? Чув декому і ощад запхали. А по друге допустим така мєлочь як автопролонгація і заборона дострокового зняття? І хто помішає нормальному банку згодом покласти прибор? Як собі хотять, але поки по завітам козака характерника горщик з золотом під грушку
Якби вказали свій рахунок у іншому банку, то напевно пішла б і туди. Бухгалтеру однаково куди створити шаблон на переведення коштів. Ну і типу "по закону" Ви вільно обираєте банк для отримання зарплатні.... але то по закону, а у нас "по понятіям"...
Якщо без вибору, то просто після зарахування перекидати з примата на інші, і вести з ними справи, а примат тільки як отримувач зарплатні, прийшла - перекинув безготівково на інших, і все. Автопролонгація депозитів відключається віддалено. Дострокове зняття, для строкових депозитів, то вже скоріше правило, тому враховуйте при розміщенні. Але є гнучкі рахунки, з меншими відсотками.