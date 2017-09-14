Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:02

d44 написав: detroytred написав: От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план..

Ну не може ж бути отакого цирку? От чесно роздирають протиріччя: ну невже це комедія, а не хитрий план..Ну не може ж бути отакого цирку? Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно. Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.

Це руйнує моє уявлення.Тобто я гадав, що не в Матриці (на відміну від інших), а, виявиться, що по цьому питанню, стирчав в ній по самі вуха.Отже гадав: да, мудаки... "Джентельмени", як ото "Час не чекає" Джека Лондона.Але хоч сильні, потужні мудаки...Да і не повні. Що хоча б штукатуркою переймаються.А не банальні шулери. Як оті на вулицях з наперстками.________________________________Красавець.... Тепер він називає це просто помилкою.... (Наслідок якої отакі жертви і руйнування в Україні):*За словами колишнього генсека НАТО, деякі союзники постачали зброю, але цього було недостатньо.«Ми повинні визнати це самі собі. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги для створення потужної української армії та запобігання російському вторгненню. Це була помилка», — каже Столтенберг."На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий." -- помилка....Сцукі.Які не те що виправляти її не збираються, а навіть визнати самі собі не можуть. Тільки закликають, що повинні це зробити. Так зробіть - хоча б визнайте.А не співайте, що ми папереджали вас, але ви не готувались.