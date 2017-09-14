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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:39
Якщо не ляжемо раніше...
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_Mykola_
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:39
прогрів думки населення продовжується, також само як і про мобілізацію жінок
Міністр оборони України підтвердив, що у партнерів України виникають питання щодо мобілізації 18-25 річних
Іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25».
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Xenon
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:50
Xenon написав:
Тююю
Wirująświatła написав:
4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада
предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:52
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.
Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились
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Letusrock
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:53
Banderlog написав: tester7336 написав: fler написав:
На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.
хм. как интересно то все закрутилось.
тепер за логікою п'єси успіх має запропонувавати т зучтріч в львові з знайомим травматологом чи гінекологом?
чи то вже не смішно?
За логікою успіх має зрозуміти, що за систематичні беспідставні обрАзи незнайомих людей та членів їх сімей (Будівельника, Флер, Василь-Рівне, Pesikot та ін.) можуть прилетіти бумеранги. Йому про це періодично пояснюють
, але як бачимо, поки що не доходить.
Існує певна межа дозволеності, яку не варто перетинати. Одне діло макаками дражнитися чи жартувати, а інше - висловлювати абсолютно неприйнятні речі, за які зазвичай отримують жорстку відповідь.
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fler
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:57
Letusrock написав:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.
Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились
В реалі все буде інакше
Підпишуть Стамбульський меморандум, - Україна віддає захоплене, а Захід дає обіцянку прийти Україну в НАТО в майбутньому (колись, ..може...,)
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Xenon
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:02
Banderlog написав: _Mykola_ написав: Banderlog написав:
А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги.
Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5?
хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами
Так може ну його той примат?
Інші нормальні банки є які не кладуть "прибор" на своїх клієнтів.
ви правда думаєте, що тут вільно можно вибирати зарплатну картку? Чув декому і ощад запхали.
А по друге допустим така мєлочь як автопролонгація і заборона дострокового зняття?
І хто помішає нормальному банку згодом покласти прибор?
Як собі хотять, але поки по завітам козака характерника горщик з золотом під грушку
Переказ по Ібану в будь-який банк/банки і знімайте
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:02
fler написав:
За логікою успіх має зрозуміти, що за систематичні беспідставні обрАзи незнайомих людей та членів їх сімей (Будівельника, Флер, Василь-Рівне, Pesikot та ін.) можуть прилетіти бумеранги. Йому про це періодично пояснюють
, але як бачимо, поки що не доходить.
Існує певна межа дозволеності, яку не варто перетинати. Одне діло макаками дражнитися чи жартувати, а інше - висловлювати абсолютно неприйнятні речі, за які зазвичай отримують жорстку відповідь.
я вірно зрозумів що та межа яку не дозволено перетинати - це коли він питає коли його підмінять? бо саме в перерахованих він це питає постійно.
за такі питання вже в морду дають?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:25
Xenon написав: Letusrock написав:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.
Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились
В реалі все буде інакше
Підпишуть Стамбульський меморандум, - Україна віддає захоплене, а Захід дає обіцянку прийти Україну в НАТО в майбутньому (колись, ..може...,)
тільки чи погодиться зараз рф, якщо (як писали колеги вище) виявиться що король (ЄС/НАТО) голий, а США зливають. Чекали, чекали і дочекались "покращення переговорних позицій"
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Letusrock
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:28
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