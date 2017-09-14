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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10498104991050010501>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:39

  Banderlog написав:
  _Mykola_ написав:Грузію давно пора було викинути з плану вступу до ЕС, вона вже як білорусь, повністю лягла під кацапів, і отримує задоволення. :mrgreen:

Коли нас приймуть , тоді і будем викидати. :lol:

Якщо не ляжемо раніше... :cry:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:39

прогрів думки населення продовжується, також само як і про мобілізацію жінок

Міністр оборони України підтвердив, що у партнерів України виникають питання щодо мобілізації 18-25 річних

Іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:50

  Xenon написав:Тююю :lol:

Шольц блокуватиме швидке запрошення України до НАТО і відкинув ключові пункти «Плану перемоги», бо боїться ескалації, – Bild

https://www.bild.de/politik/ausland/pol ... .bild.html

  Wirująświatła написав:4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада

предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:52

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.

Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:53

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:На Львів можна поїхати через Мико. Організую безкоштовну зустріч з лікарем-стоматологом. 5 хвилин і в Успіха буде чарівна усмішка, як у немовляти;) Бонусом до цієї безкоштовної послуги іде інша - обламування рогів, теж задарма і лікар той самий. Фото Успіха в Мико обіцяю викласти теж безкоштовно.


хм. как интересно то все закрутилось.
тепер за логікою п'єси успіх має запропонувавати т зучтріч в львові з знайомим травматологом чи гінекологом? :lol: чи то вже не смішно?

За логікою успіх має зрозуміти, що за систематичні беспідставні обрАзи незнайомих людей та членів їх сімей (Будівельника, Флер, Василь-Рівне, Pesikot та ін.) можуть прилетіти бумеранги. Йому про це періодично пояснюють, але як бачимо, поки що не доходить.
Існує певна межа дозволеності, яку не варто перетинати. Одне діло макаками дражнитися чи жартувати, а інше - висловлювати абсолютно неприйнятні речі, за які зазвичай отримують жорстку відповідь.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:57

  Letusrock написав:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.

Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились

В реалі все буде інакше

Підпишуть Стамбульський меморандум, - Україна віддає захоплене, а Захід дає обіцянку прийти Україну в НАТО в майбутньому (колись, ..може...,)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:А про які фінанси може бути мова коли для прикладу приват 20т налічки за раз видає? І той раз не помню на скільки годин здається на 3. Я в запоріжжя можу попасти раз на місяць.... в відділеннях черги.
Тут зарплату вибрати з банки не можеш) де гарантії , що завтра приват не поставить ліміт 10т чи 5?
хай йдуть на фейхоа з своїми фінансами :lol:

Так може ну його той примат?
Інші нормальні банки є які не кладуть "прибор" на своїх клієнтів. :lol:
ви правда думаєте, що тут вільно можно вибирати зарплатну картку? Чув декому і ощад запхали.
А по друге допустим така мєлочь як автопролонгація і заборона дострокового зняття?
І хто помішає нормальному банку згодом покласти прибор?
Як собі хотять, але поки по завітам козака характерника горщик з золотом під грушку :lol:
Переказ по Ібану в будь-який банк/банки і знімайте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:02

  fler написав:За логікою успіх має зрозуміти, що за систематичні беспідставні обрАзи незнайомих людей та членів їх сімей (Будівельника, Флер, Василь-Рівне, Pesikot та ін.) можуть прилетіти бумеранги. Йому про це періодично пояснюють, але як бачимо, поки що не доходить.
Існує певна межа дозволеності, яку не варто перетинати. Одне діло макаками дражнитися чи жартувати, а інше - висловлювати абсолютно неприйнятні речі, за які зазвичай отримують жорстку відповідь.


я вірно зрозумів що та межа яку не дозволено перетинати - це коли він питає коли його підмінять? бо саме в перерахованих він це питає постійно.
за такі питання вже в морду дають? :shock:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:25

  Xenon написав:
  Letusrock написав:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.

Хіба є така пропозиція? По моєму вже всі цілком чітко висловились

В реалі все буде інакше

Підпишуть Стамбульський меморандум, - Україна віддає захоплене, а Захід дає обіцянку прийти Україну в НАТО в майбутньому (колись, ..може...,)

тільки чи погодиться зараз рф, якщо (як писали колеги вище) виявиться що король (ЄС/НАТО) голий, а США зливають. Чекали, чекали і дочекались "покращення переговорних позицій" :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наша влада - поголовно всі інваліди!
BIGor
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