detroytred написав:Зеленський підсумував результати засідання Ради Україна – НАТО: Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда". Український лідер акцентував, що зараз потрібно діяти рішуче та в єдності, аби не дати очільнику Кремля Владіміру Путіну посилитися й розпалювати війну далі. "Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн", – наголосив він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196501/
Треш... Потрібно шукати рішення, коли вже є факт відсутності оцих "рішучості та єдності".
Xenon написав:цікаво що вже навіть відео є де КНДРівці в товарних кількостях на полігоні в раші, а Марк Рютте заявляє що в НАТО немає данних про наявність півд.крейських військ на території раші
Видео не видел, но уверен, что на нем буряты, а не корейцы. Корейцам нечего делать на нашей войне в количествах, которые свидетельствуют о бесспорном участии северной кореи в войне.
А у бурятов прошел новый набор в армию, ибо жены бурятов обносились за это время и хотят новые трусы, коими богата еще Украина, точнее женская половина. К хорошему привыкаешь быстро, как известно. А отвыкать это не по бурятски.
Xenon написав:цікаво що вже навіть відео є де КНДРівці в товарних кількостях на полігоні в раші, а Марк Рютте заявляє що в НАТО немає данних про наявність півд.крейських військ на території раші
Видео не видел, но уверен, что на нем буряты, а не корейцы. Корейцам нечего делать на нашей войне в количествах, которые свидетельствуют о бесспорном участии северной кореи в войне.
А у бурятов прошел новый набор в армию, ибо жены бурятов обносились за это время и хотят новые трусы, коими богата еще Украина, точнее женская половина. К хорошему привыкаешь быстро, как известно. А отвыкать это не по бурятски.
Корінець. Що цим інтерв'ю показала (хотіла показати) Соколова? Тільки те, що відношення до вполонених в Україні на відповідному рівні? Так мінуси перебивають цей плюс.
Або треба мати своїх проукраїнських коментаторів. На край свою фабрику ботів. Але апріорі отаке викладати з отаким співвідношенням коментарів ніззя. Вже не кажучи про її слабкість, як сторони протистояння. Взяла б тоді типового "шахтара"...
Імхо. Кращої пропаганди для руськомирців за руськомирськість важко зробити було б, ніж це інтерв'ю.