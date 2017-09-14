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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10498104991050010501

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:29

Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку.

Його начальниця - очільниця МСЕК Юлія Даниленко придбала кілька квартир, 25 земельних ділянок та 104 квадрати комерційної нерухомості. 8)

https://censor.net/ua/news/3515504/lika ... tyr_detali
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:43

  fler написав:За логікою успіх має зрозуміти, що за систематичні беспідставні обрАзи незнайомих людей
Існує певна межа дозволеності, яку не варто перетинати.

А я-то все гадав, якою логікою ви керувались, коли мені свої спітчі кнопали.
Он воно як.
Он де ви межу бачите.

Так і Успіх тоді за вашою ж логікою аж ніяк цю межу не перейшов. Навіть якщо б перший почав. Але він почав ще й лише у відповідь на наїзди на себе.
Факт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:50

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими.
Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))

это не финансовая ветка. ее как раз создали, чтобы не превращать весь форум в политический.
  flyman написав:собачок треба буде сховати подалі
и квадроберов

думав, що це їх на болотах не взлюбили, а це навпаки рятують
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:52

  detroytred написав:Зеленський підсумував результати засідання Ради Україна – НАТО:
Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".
Український лідер акцентував, що зараз потрібно діяти рішуче та в єдності, аби не дати очільнику Кремля Владіміру Путіну посилитися й розпалювати війну далі.
"Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн", – наголосив він.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7196501/

Треш...
Потрібно шукати рішення, коли вже є факт відсутності оцих "рішучості та єдності".

Все ж таки більше схоже на трагікомедію.

телеграм же ж ворожий
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:55

  Xenon написав:цікаво що вже навіть відео є де КНДРівці в товарних кількостях на полігоні в раші, а
Марк Рютте заявляє що в НАТО немає данних про наявність півд.крейських військ на території раші

Видео не видел, но уверен, что на нем буряты, а не корейцы. Корейцам нечего делать на нашей войне в количествах, которые свидетельствуют о бесспорном участии северной кореи в войне.

А у бурятов прошел новый набор в армию, ибо жены бурятов обносились за это время и хотят новые трусы, коими богата еще Украина, точнее женская половина. К хорошему привыкаешь быстро, как известно. А отвыкать это не по бурятски. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:57

  buratinyo написав:
  Xenon написав:цікаво що вже навіть відео є де КНДРівці в товарних кількостях на полігоні в раші, а
Марк Рютте заявляє що в НАТО немає данних про наявність півд.крейських військ на території раші

Видео не видел, но уверен, что на нем буряты, а не корейцы. Корейцам нечего делать на нашей войне в количествах, которые свидетельствуют о бесспорном участии северной кореи в войне.

А у бурятов прошел новый набор в армию, ибо жены бурятов обносились за это время и хотят новые трусы, коими богата еще Украина, точнее женская половина. К хорошему привыкаешь быстро, как известно. А отвыкать это не по бурятски. :mrgreen:

це вони кожен сезон замуж?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:02

https://m.youtube.com/watch?v=A2nWUHXwHlM

Корінець.
Що цим інтерв'ю показала (хотіла показати) Соколова?
Тільки те, що відношення до вполонених в Україні на відповідному рівні?
Так мінуси перебивають цей плюс.

Або треба мати своїх проукраїнських коментаторів. На край свою фабрику ботів.
Але апріорі отаке викладати з отаким співвідношенням коментарів ніззя. Вже не кажучи про її слабкість, як сторони протистояння.
Взяла б тоді типового "шахтара"...

Імхо. Кращої пропаганди для руськомирців за руськомирськість важко зробити було б, ніж це інтерв'ю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Хмельниччині працівник ТЦК збив іншого працівника ТЦК, — місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

Від отриманих травм той загинув на місці.

😅
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нато скали не будет, ракет не дадут.
Всё? Это и был его план?
Капец

Поздравляю женщин. Ещё один непридатный мыслитель генерал Залужний сказал что защищая европу нам нужно мобилизировать женщин🤣🤣
Бетон
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