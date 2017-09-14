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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10500105011050210503>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:34

  Бетон написав:На Хмельниччині працівник ТЦК збив іншого працівника ТЦК, — місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

Від отриманих травм той загинув на місці.

😅

Лихие 90е. Я ванговал что одно ТЦК пойдёт войной на другое за территорию. Почему нет, конституция на паузе, значит всё можно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:35

Бетон

Надо еще 3 месяца подождать
Может Бидон в междуцарствие ядерки подкинет , "чтобы запомнили"
Или Трампушка только прикидывался путинофилом, а на самом деле неокон, а там как до ядерной кнопки дорвется так и порешает за 24 час
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?

Я принимаю, а что?
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:42

лавров уже проигоглкал про начало переговоров

- никакого НАТО
- нейтральный статус
- права узких
- вернуть церкви мп
-- принять текущие реалии на земле (все захваченое наше)
- запрет поставок западного оружия
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:56

  Goodman написав:
  холява написав:Bobua

Воно , це брудне буде для всіх !
........І для нас і для сусідів .
Наслідки я навіть не передбачаю .

Все там буде нормально .
Буде заражена територія . добавиться ватанам роботи.
Толпи евакуації заблокують логістику , паніка, невизначеність і тд.
все буде локально.


Дійсно.
От, Вікі пише:
Випромінювання, спричинене брудною бомбою, не буде достатньо сильним, щоб викликати серйозні масові захворювання або смерті. Тестовий вибух і подальші розрахунки, здійснені Міністерством енергетики США, виявили, що за умови, коли протягом одного року нічого не буде зроблено для очищення (дезактивації) ураженої ділянки, і мешканці залишаться в постраждалому районі, опромінення буде «досить високим», але не смертельним. Останні аналізи радіоактивних опадів у результаті аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують це, показуючи, що вплив на більшість населення в околицях ураження (окрім найближчих) був практично не помітним[джерело?].

Оскільки брудна бомба навряд чи викличе багато смертей від впливу радіації, і в XXI столітті часто поширена думка, що брудна бомба не є зброєю масового ураження. Її призначенням, імовірно, є більше психологічна, а не фізична шкода, через масову паніку і терор. З цієї причини брудні бомби іноді називають «зброєю масового відволікання». Крім того, локалізація та знезараження тисяч жертв, а також знезараження постраждалого району може потребувати значного часу та ресурсів. Зона враження буде частково непридатною для використання, що спричинить економічні втрати[джерело?].


У нашому випадку, якщо би бомбити передусім дороги по старому кордону (1991р), -- то, можливо, це було би гарною альтернативує покищо недосяжного “рову з крокодилами”.

Санаційна зона буде, чи санітарний коридор -- запобігатиме легкому проникненню орків на захід.
Є звісно ризик, що вони так і продовжать кататись. І мутуватимуть. І за пару століть навіть ззовні набудуть орчої подоби. Але це було би приємним побічним ефектом.

І все це можна робити цілком законно, згідно міжнародних вимог. Бо наша ж, визнана територія. Окупована -- і що з того? Маємо ж право травити заразу на своїй території.
Укр.влада оголошує дати проведення заходів у боротьбі з антисанітарією на кордонах, пропонує виїхати всім мирним-мирним жителям і в день Х бац-бац-бай і Керчь радіоактивна, Седове, Новоазовськ, а може й ТаганРог -- радіоактивні, Амбросіївка, Бірюкове, Вознесеньке, Донецьк (той що у московії) всюди довкола, і так далі на північ по кордону.

Питання лише -- чим туди добити...
А якщо нічим -- то хоч би під час відступу засипати радіоактивність.

От Портников пише, що наш ідеальний варіант -- довгі періоди перемир`я і короткі війни. І триватиме це впродовж десятиліть.
А ще у нас купа ядерних відходів з АЕС. І якось дорого “утилізувати”. А навіщо дорого? Краще ж із вигодою!
От і вбили би двох зайців...

З космосу мало би бути видно кордон України.
І вдень і вночі.
У гама-телескоп.

А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:01

  Bobua написав:[
А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔

А кацапи на все це будуть дивитися і свою Тактичну ядерку не застосують? :roll:

Це для них навпаки буде свято, бо розв'яже руки на використання своєї ядерки
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:17

  Bobua написав:Питання лише -- чим туди добити...
А якщо нічим -- то хоч би під час відступу засипати радіоактивність.

Десяток дронів зі слідами чогось радіоактивного і завтра москалі будуть в лізі сексуальних меншин доводить шо по них застосована ядерна зброя.
А дороги вже давно можна щебенем з Жовтих Вод відсипать. Ще колись був шкандаль, з цього щебеня будували житлові будинки, нарід заспокоїли шо фон перевищений усього у 5-7 разів, тіпа це не дуже смертельно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:23

  Xenon написав:
  Bobua написав:[
А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔

А кацапи на все це будуть дивитися і свою Тактичну ядерку не застосують? :roll:

Це для них навпаки буде свято, бо розв'яже руки на використання своєї ядерки

Горит сарай, гори и хата?

Что может дать кремлю такой сценарий? Только один плюс - для своих жертв пропаганды они будут на высоте: ведь ядерное оружие они в таком случае не первыми применят.

В этой связи потенциальное ядерное оружие в Украине становится обычной пугалкой для западных доноров. Если не дадите оружия/бабла стране, которая отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, то получите взрывы грязной бомбы с трудно прогнозируемыми последствиями изза того, что не захотели/зассали обеспечить безопасность территориальной целостности Украины.

Можно снять шляпу перед теми стратегами в кремле, кто смог предугадать фиктивность подобной гарантии для Украины и воспользоваться безоружностью Украины.

Кравчук будет гореть в аду.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:27

"а пулемёт я вам не дам" (с)

Украине следует полагаться на собственные БпЛА при планировании дальних ударов вглубь РФ, а не на западные ракеты из-за их дороговизны, — министр обороны США Ллойд Остин

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа.

Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость.

Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — сообщил он.


т.е. первые 2 пункта Плана уже пошли по одному органу
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне нравится тематика новостей по Украине. Уверен, что разведка и контразведка наша сделала все, чтобы скрыть успехи в стратегических переговорах касательно вопросов завершения войны.

Типа, все плохо, но по объективным данным видны и признаки первых серьезных успехов Украины, что станет неожиданным для многих.
buratinyo
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