Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:56

Goodman написав: холява написав: Bobua



Воно , це брудне буде для всіх !

........І для нас і для сусідів .

Наслідки я навіть не передбачаю . Воно , це брудне буде для всіх !........І для нас і для сусідів .Наслідки я навіть не передбачаю .

Все там буде нормально .

Буде заражена територія . добавиться ватанам роботи.

Толпи евакуації заблокують логістику , паніка, невизначеність і тд.

все буде локально. Все там буде нормально .Буде заражена територія . добавиться ватанам роботи.Толпи евакуації заблокують логістику , паніка, невизначеність і тд.все буде локально.

Випромінювання, спричинене брудною бомбою, не буде достатньо сильним, щоб викликати серйозні масові захворювання або смерті. Тестовий вибух і подальші розрахунки, здійснені Міністерством енергетики США, виявили, що за умови, коли протягом одного року нічого не буде зроблено для очищення (дезактивації) ураженої ділянки, і мешканці залишаться в постраждалому районі, опромінення буде «досить високим», але не смертельним. Останні аналізи радіоактивних опадів у результаті аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують це, показуючи, що вплив на більшість населення в околицях ураження (окрім найближчих) був практично не помітним[джерело?].



Оскільки брудна бомба навряд чи викличе багато смертей від впливу радіації, і в XXI столітті часто поширена думка, що брудна бомба не є зброєю масового ураження. Її призначенням, імовірно, є більше психологічна, а не фізична шкода , через масову паніку і терор. З цієї причини брудні бомби іноді називають «зброєю масового відволікання». Крім того, локалізація та знезараження тисяч жертв, а також знезараження постраждалого району може потребувати значного часу та ресурсів. Зона враження буде частково непридатною для використання, що спричинить економічні втрати [джерело?].

Дійсно.От, Вікі пише:У нашому випадку, якщо би бомбити передусім дороги по старому кордону (1991р), -- то, можливо, це було би гарною альтернативує покищо недосяжного “рову з крокодилами”.Санаційна зона буде, чи санітарний коридор -- запобігатиме легкому проникненню орків на захід.Є звісно ризик, що вони так і продовжать кататись. І мутуватимуть. І за пару століть навіть ззовні набудуть орчої подоби. Але це було би приємним побічним ефектом.І все це можна робити цілком законно, згідно міжнародних вимог. Бо наша ж, визнана територія. Окупована -- і що з того? Маємо ж право травити заразу на своїй території.Укр.влада оголошує дати проведення заходів у боротьбі з антисанітарією на кордонах, пропонує виїхати всім мирним-мирним жителям і в день Х бац-бац-бай і Керчь радіоактивна, Седове, Новоазовськ, а може й ТаганРог -- радіоактивні, Амбросіївка, Бірюкове, Вознесеньке, Донецьк (той що у московії) всюди довкола, і так далі на північ по кордону.Питання лише -- чим туди добити...А якщо нічим -- то хоч би під час відступу засипати радіоактивність.От Портников пише, що наш ідеальний варіант -- довгі періоди перемир`я і короткі війни. І триватиме це впродовж десятиліть.А ще у нас купа ядерних відходів з АЕС. І якось дорого “утилізувати”. А навіщо дорого? Краще ж із вигодою!От і вбили би двох зайців...З космосу мало би бути видно кордон України.І вдень і вночі.У гама-телескоп.А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔