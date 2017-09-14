Лихие 90е. Я ванговал что одно ТЦК пойдёт войной на другое за территорию. Почему нет, конституция на паузе, значит всё можно.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:34
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:35
Бетон
Надо еще 3 месяца подождать
Может Бидон в междуцарствие ядерки подкинет , "чтобы запомнили"
Или Трампушка только прикидывался путинофилом, а на самом деле неокон, а там как до ядерной кнопки дорвется так и порешает за 24 час
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:42
лавров уже проигоглкал про начало переговоров
- никакого НАТО
- нейтральный статус
- права узких
- вернуть церкви мп
-- принять текущие реалии на земле (все захваченое наше)
- запрет поставок западного оружия
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:56
Дійсно.
От, Вікі пише:
У нашому випадку, якщо би бомбити передусім дороги по старому кордону (1991р), -- то, можливо, це було би гарною альтернативує покищо недосяжного “рову з крокодилами”.
Санаційна зона буде, чи санітарний коридор -- запобігатиме легкому проникненню орків на захід.
Є звісно ризик, що вони так і продовжать кататись. І мутуватимуть. І за пару століть навіть ззовні набудуть орчої подоби. Але це було би приємним побічним ефектом.
І все це можна робити цілком законно, згідно міжнародних вимог. Бо наша ж, визнана територія. Окупована -- і що з того? Маємо ж право травити заразу на своїй території.
Укр.влада оголошує дати проведення заходів у боротьбі з антисанітарією на кордонах, пропонує виїхати всім мирним-мирним жителям і в день Х бац-бац-бай і Керчь радіоактивна, Седове, Новоазовськ, а може й ТаганРог -- радіоактивні, Амбросіївка, Бірюкове, Вознесеньке, Донецьк (той що у московії) всюди довкола, і так далі на північ по кордону.
Питання лише -- чим туди добити...
А якщо нічим -- то хоч би під час відступу засипати радіоактивність.
От Портников пише, що наш ідеальний варіант -- довгі періоди перемир`я і короткі війни. І триватиме це впродовж десятиліть.
А ще у нас купа ядерних відходів з АЕС. І якось дорого “утилізувати”. А навіщо дорого? Краще ж із вигодою!
От і вбили би двох зайців...
З космосу мало би бути видно кордон України.
І вдень і вночі.
У гама-телескоп.
А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:01
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:17
Десяток дронів зі слідами чогось радіоактивного і завтра москалі будуть в лізі сексуальних меншин доводить шо по них застосована ядерна зброя.
А дороги вже давно можна щебенем з Жовтих Вод відсипать. Ще колись був шкандаль, з цього щебеня будували житлові будинки, нарід заспокоїли шо фон перевищений усього у 5-7 разів, тіпа це не дуже смертельно.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:23
Горит сарай, гори и хата?
Что может дать кремлю такой сценарий? Только один плюс - для своих жертв пропаганды они будут на высоте: ведь ядерное оружие они в таком случае не первыми применят.
В этой связи потенциальное ядерное оружие в Украине становится обычной пугалкой для западных доноров. Если не дадите оружия/бабла стране, которая отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, то получите взрывы грязной бомбы с трудно прогнозируемыми последствиями изза того, что не захотели/зассали обеспечить безопасность территориальной целостности Украины.
Можно снять шляпу перед теми стратегами в кремле, кто смог предугадать фиктивность подобной гарантии для Украины и воспользоваться безоружностью Украины.
Кравчук будет гореть в аду.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:27
"а пулемёт я вам не дам" (с)
т.е. первые 2 пункта Плана уже пошли по одному органу
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мне нравится тематика новостей по Украине. Уверен, что разведка и контразведка наша сделала все, чтобы скрыть успехи в стратегических переговорах касательно вопросов завершения войны.
Типа, все плохо, но по объективным данным видны и признаки первых серьезных успехов Украины, что станет неожиданным для многих.
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