не надо напраслины, не судите - не судимы будете при любом президенте вместо него, оружие бы изьяли, в большинстве альтернативных вариантов даже быстрее другое дело что Будапештский меморандум у многих создал иллюзию защищенности, которая спровоцировала всю дальнейшую самодемилитаризацию по цепочке возможно было бы лучше совсем без него, ограничиться нотой протеста
andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.
1. Продолжение войны как можно дольше. 2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно). 3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно). 4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными). 5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим). 6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада. 7. Федерализация Украины. Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего. Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты. На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое. Это всё так, не особо задумываясь.
Стоп. Це не те що я питаю. Те що ви написали це можливі стратегії(цілі) Заходу. З цим я сперечатись не хочу, надто це філософське питання. Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії?
Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.
Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками.
интересно, кто купит потом зерно с территорий, засранных фонящим неизвестно чем грязная бомба не имеет смысла, фона и реального вреда от нее мало, а ненужной вони много. чернобыль вон взорвался, там масштабы как тысяча грязных бомб, и что толку. заповедник с лучшей экологией. разве что в крайнем случае если по нам применят ядерку, мы сможем хоть так ответить, но сразу по москве надо валить, пусть переселяют миллионов 10