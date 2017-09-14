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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10500105011050210503

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Кравчук будет гореть в аду.


не надо напраслины, не судите - не судимы будете
при любом президенте вместо него, оружие бы изьяли, в большинстве альтернативных вариантов даже быстрее
другое дело что Будапештский меморандум у многих создал иллюзию защищенности, которая спровоцировала всю дальнейшую самодемилитаризацию по цепочке
возможно было бы лучше совсем без него, ограничиться нотой протеста
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:36

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.


1. Продолжение войны как можно дольше.
2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно).
3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно).
4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными).
5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим).
6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада.
7. Федерализация Украины.
Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего.
Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты.
На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое.
Это всё так, не особо задумываясь.

Стоп. Це не те що я питаю. Те що ви написали це можливі стратегії(цілі) Заходу. З цим я сперечатись не хочу, надто це філософське питання.
Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії?

Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.

Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:24

потужно!

🇺🇸В ближайшие пару месяцев, Украина будет получать от США пакеты помощи раз в 2-3 недели, по $500-750 млн, это часть нашего плана, – Зеленский.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:41

  Xenon написав:потужно!

🇺🇸В ближайшие пару месяцев, Украина будет получать от США пакеты помощи раз в 2-3 недели, по $500-750 млн, это часть нашего плана, – Зеленский.

"Загалом від початку масштабного російського вторгнення США надали Києву допомоги та зброї на 175 млрд доларів"
6 вересня 24 року
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clywqqk42ywo
За 30+ місяців.
Тобто приблизно по 5+ млрд. в місяць.

Тепер на пару місяців оголосили по 1,5 млрд.
Отже Джонсон волав, що Україні трільйон треба надати. Або хоча б пів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:48

Bobua

интересно, кто купит потом зерно с территорий, засранных фонящим неизвестно чем
грязная бомба не имеет смысла, фона и реального вреда от нее мало, а ненужной вони много.
чернобыль вон взорвался, там масштабы как тысяча грязных бомб, и что толку. заповедник с лучшей экологией.
разве что в крайнем случае если по нам применят ядерку, мы сможем хоть так ответить, но сразу по москве надо валить, пусть переселяют миллионов 10
smdtranz
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  #<1 ... 10500105011050210503
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