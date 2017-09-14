не надо напраслины, не судите - не судимы будете при любом президенте вместо него, оружие бы изьяли, в большинстве альтернативных вариантов даже быстрее другое дело что Будапештский меморандум у многих создал иллюзию защищенности, которая спровоцировала всю дальнейшую самодемилитаризацию по цепочке возможно было бы лучше совсем без него, ограничиться нотой протеста
andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.
1. Продолжение войны как можно дольше. 2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно). 3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно). 4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными). 5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим). 6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада. 7. Федерализация Украины. Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего. Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты. На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое. Это всё так, не особо задумываясь.
Стоп. Це не те що я питаю. Те що ви написали це можливі стратегії(цілі) Заходу. З цим я сперечатись не хочу, надто це філософське питання. Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії?
Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.
Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками.
интересно, кто купит потом зерно с территорий, засранных фонящим неизвестно чем грязная бомба не имеет смысла, фона и реального вреда от нее мало, а ненужной вони много. чернобыль вон взорвался, там масштабы как тысяча грязных бомб, и что толку. заповедник с лучшей экологией. разве что в крайнем случае если по нам применят ядерку, мы сможем хоть так ответить, но сразу по москве надо валить, пусть переселяют миллионов 10
не надо напраслины, не судите - не судимы будете при любом президенте вместо него, оружие бы изьяли, в большинстве альтернативных вариантов даже быстрее другое дело что Будапештский меморандум у многих создал иллюзию защищенности, которая спровоцировала всю дальнейшую самодемилитаризацию по цепочке возможно было бы лучше совсем без него, ограничиться нотой протеста
Кравчук ... то таке
Но Меморандум подписал Кучма, а не Кравчук ... ось така ...
buratinyo написав:Мне нравится тематика новостей по Украине. Уверен, что разведка и контразведка наша сделала все, чтобы скрыть успехи в стратегических переговорах касательно вопросов завершения войны.
Типа, все плохо, но по объективным данным видны и признаки первых серьезных успехов Украины, что станет неожиданным для многих.
Точно, коли з'являться перші корейці на фронті тоді на нарешті відкриють очі - бачите, у расіян закінчуються солдати, перемога вже скоро
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 18 жов, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Но Меморандум подписал Кучма, а не Кравчук ... ось така ...
що Кравчук, що Кучма-це люди системи (кпсс/кгб-система з сполученими посудинами), будучі в віці 50+ вони не могли не розуміти з яким сусідом мають справу, так на них тиснули США, але після ліквідації ЯЗ в 2000му навіщо було передавати Ту160 з тактичними ракетами (це вже інший вид). Сподіваюсь у 2003р після Тузли до всіх дійшло, що з таким сусідом дружби не буде, але дорвашись до корита Тюля Тимошенко (і полковник Гриценко) продали найбільше зброї чтм до ним і після них.
колишній глава держави констатував, що Путіну не потрібні переговори, оскільки до його мети не входить захоплення частин України.Кучма пояснив, чого досягає Путін. За словами Кучми, завдання кремлівського автократа полягає у тому, щоб взяти під контроль усю територію країни. «Зупинити його можна лише силою – іншої мови він не розуміє. Це означає, що Україні потрібна зброя», — наголосив експрезидент.