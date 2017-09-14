Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:05
prodigy написав: pesikot написав:
Но Меморандум подписал Кучма, а не Кравчук ... ось така ...
що Кравчук, що Кучма-це люди системи (кпсс/кгб-система з сполученими посудинами), будучі в віці 50+ вони не могли не розуміти з яким сусідом мають справу, так на них тиснули США, але після ліквідації ЯЗ в 2000му навіщо було передавати Ту160 з тактичними ракетами (це вже інший вид).
Сподіваюсь у 2003р після Тузли до всіх дійшло, що з таким сусідом дружби не буде, але дорвашись до корита Тюля Тимошенко (і полковник Гриценко) продали найбільше зброї чтм до ним і після них.
Після них продали меньше, мабуть тому, що не було вже такої кількості для продажи ..
Потім був Янукович з міністрами оборони Єжелем, Саламатіним та Лебедєвим, які вже добили ЗСУ
А зараз кажуть, як би ми в 2014 році захистили Крим та все таке інше ...
Нічим та, майже ніким, було це робити тоді
pesikot
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:06
Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:12
buratinyo написав:
но по объективным данным видны и признаки первых
серьезных успехов
Украины, что станет неожиданным для многих.
напишіть яких
pesikot написав:
Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены
бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко
Letusrock
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:14
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:15
d44 написав:
Точно, коли з'являться перші корейці на фронті тоді на нарешті відкриють очі - бачите, у расіян закінчуються солдати, перемога вже скоро
pesikot дрожит от страха чтобы корейцы его не съели.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:15
Letusrock написав: pesikot написав:
Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены
бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко
"Не існує", якщо писати правильно )
Лінка на закритий канал - це моветон
У нас тут не клюб джентельменів з відомого анекдоту )
Щоб вірити на слово
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:19
Wirująświatła написав: d44 написав:
Точно, коли з'являться перші корейці на фронті тоді на нарешті відкриють очі - бачите, у расіян закінчуються солдати, перемога вже скоро
pesikot дрожит от страха чтобы корейцы его не съели.
Меня больше пугает твоя биполярочка и твоё желание что-нибудь полизать )
pesikot
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:21
ЛАД написав:
По вашей ссылке статья только о растительных маслах и говорится о странах-.
Плохо смотрели. Цитата же оттуда скопирована. ПРо страны - импортёры.
https://www.cbi.eu/market-information/g ... s-oilseeds
Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:
3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия.
3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания.
6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.
Еще раз повторю, в ЕС земли пахотной земли мало, реально мало. ПОэтому мировые лидеры по экспорту зерновых - страны с большими площадями и малой плотностью населения.
https://www.ji-magazine.lviv.ua/2019/pa ... n-mira.htm
Востаннє редагувалось
alex_dvornichenko
в П'ят 18 жов, 2024 19:29, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:22
Letusrock написав: buratinyo написав:
но по объективным данным видны и признаки первых
серьезных успехов
Украины, что станет неожиданным для многих.
напишіть яких
pesikot написав:
Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены
бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко
На канале Тризуб новости выходят первыми. Нормальный канал
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:24
"Наш район снесли, дома забрали! Путин, за что так с нами?" Мариупольцы рассказали, что творит РФ
Дома снесли, улицу переименовали, жителям - большой прибор
"ничего для пересичного не изменится" (с) ДимОнчик
pesikot
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