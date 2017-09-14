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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10502105031050410505>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:05

  prodigy написав:
  pesikot написав:Но Меморандум подписал Кучма, а не Кравчук ... ось така ...

що Кравчук, що Кучма-це люди системи (кпсс/кгб-система з сполученими посудинами), будучі в віці 50+ вони не могли не розуміти з яким сусідом мають справу, так на них тиснули США, але після ліквідації ЯЗ в 2000му навіщо було передавати Ту160 з тактичними ракетами (це вже інший вид).
Сподіваюсь у 2003р після Тузли до всіх дійшло, що з таким сусідом дружби не буде, але дорвашись до корита Тюля Тимошенко (і полковник Гриценко) продали найбільше зброї чтм до ним і після них.

Після них продали меньше, мабуть тому, що не було вже такої кількості для продажи ..
Потім був Янукович з міністрами оборони Єжелем, Саламатіним та Лебедєвим, які вже добили ЗСУ

А зараз кажуть, як би ми в 2014 році захистили Крим та все таке інше ...
Нічим та, майже ніким, було це робити тоді
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:06

  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.

https://t.me/c/1942204292/12534

Это уже буряты или кадыровцы?


Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:но по объективным данным видны и признаки первых серьезных успехов Украины, что станет неожиданным для многих.

напишіть яких
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.
https://t.me/c/1942204292/12534
Это уже буряты или кадыровцы?

Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены

бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:14

  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.

https://t.me/c/1942204292/12534

Это уже буряты или кадыровцы?


prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:15

  d44 написав:Точно, коли з'являться перші корейці на фронті тоді на нарешті відкриють очі - бачите, у расіян закінчуються солдати, перемога вже скоро
pesikot дрожит от страха чтобы корейцы его не съели.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.
https://t.me/c/1942204292/12534
Это уже буряты или кадыровцы?

Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены

бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко

"Не існує", якщо писати правильно )

Лінка на закритий канал - це моветон
У нас тут не клюб джентельменів з відомого анекдоту )
Щоб вірити на слово
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:19

  Wirująświatła написав:
  d44 написав:Точно, коли з'являться перші корейці на фронті тоді на нарешті відкриють очі - бачите, у расіян закінчуються солдати, перемога вже скоро
pesikot дрожит от страха чтобы корейцы его не съели.

Меня больше пугает твоя биполярочка и твоё желание что-нибудь полизать )
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:21

  ЛАД написав:По вашей ссылке статья только о растительных маслах и говорится о странах-.

Плохо смотрели. Цитата же оттуда скопирована. ПРо страны - импортёры.

https://www.cbi.eu/market-information/g ... s-oilseeds
Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:

3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия.
3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания.
6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.

Еще раз повторю, в ЕС земли пахотной земли мало, реально мало. ПОэтому мировые лидеры по экспорту зерновых - страны с большими площадями и малой плотностью населения.
https://www.ji-magazine.lviv.ua/2019/pa ... n-mira.htm
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 18 жов, 2024 19:29, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:22

  Letusrock написав:
  buratinyo написав:но по объективным данным видны и признаки первых серьезных успехов Украины, что станет неожиданным для многих.

напишіть яких
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.
https://t.me/c/1942204292/12534
Это уже буряты или кадыровцы?

Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены

бусифікації неіснує, іпсо, ко-ко-ко

На канале Тризуб новости выходят первыми. Нормальный канал
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Наш район снесли, дома забрали! Путин, за что так с нами?" Мариупольцы рассказали, что творит РФ



Дома снесли, улицу переименовали, жителям - большой прибор

"ничего для пересичного не изменится" (с) ДимОнчик
pesikot
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