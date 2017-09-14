pesikot написав:Но Меморандум подписал Кучма, а не Кравчук ... ось така ...
що Кравчук, що Кучма-це люди системи (кпсс/кгб-система з сполученими посудинами), будучі в віці 50+ вони не могли не розуміти з яким сусідом мають справу, так на них тиснули США, але після ліквідації ЯЗ в 2000му навіщо було передавати Ту160 з тактичними ракетами (це вже інший вид). Сподіваюсь у 2003р після Тузли до всіх дійшло, що з таким сусідом дружби не буде, але дорвашись до корита Тюля Тимошенко (і полковник Гриценко) продали найбільше зброї чтм до ним і після них.
Після них продали меньше, мабуть тому, що не було вже такої кількості для продажи .. Потім був Янукович з міністрами оборони Єжелем, Саламатіним та Лебедєвим, які вже добили ЗСУ
А зараз кажуть, як би ми в 2014 році захистили Крим та все таке інше ... Нічим та, майже ніким, було це робити тоді
в Криму було 18 тисяч (самих боєздатних підроздилів), до материка повернулось 4,5 тисячі за 24 роки сумісні свята/паради (День ВМФ і таке) привели до того що 40% вищого офіцерського складу у Криму були агентами впливу і потім зрадили
«Батискаф знайшов кабель, випустив буй, ми з Сергієм опустилися по ходовому кінцю буя, який випустив батискаф. Знайшли кабель, зав’язали на кабелі два стропи, і корабель лебідкою потяг його нагору. Найімовірніше, він там пролежав недовго. Кабель свіжий, ще не замулений, його добре було видно. Я думаю, що кілька тижнів, максимум кілька місяців він там пролежав», – розповідає Крим.Реалії член водолазної групи Ігор Андерсон.
Та попри успішну роботу водолазів, виловити сам пристрій і спіймати шпигунів на гарячому не вдалося. Кінці кабеля, що вели до розвідбуя і берегової радіотехнічної станції, були вже обрізані. На самому ж кабелі всі маркування були стерті.
«Витік інформації відбувся. Ця інформація стала відома, ймовірно, через кримську СБУ, а саме військову контррозвідку. Був такий начальник контррозвідки в Кримському регіоні – Зима (Петро Зима, ексначальник управління СБУ в Севастополі, з 2016 року в розшуку через обвинувачення у дезертирстві; за даними СБУ, працює на ФСБ Росії – ред.), ми, проаналізувавши, дійшли тоді висновку, що саме він дав тоді команду злити цю інформацію росіянам», – пояснює Крим.Реалії начальник Генерального штабу ЗСУ (2012–2014) Володимир Замана.
alex_dvornichenko написав:Еще раз повторю, в ЕС земли пахотной земли мало, реально мало. ПОэтому мировые лидеры по экспорту зерновых - страны с большими площадями и малой плотностью населения.
Україна у 2023 році зібрала рекордний урожай зернових та олійних культур.... пшениці зібрано 21,63 млн тонн (+4,3%)
Франція поточного року збере найгірший урожай м’якої пшениці за понад 40 років через надмірні дощі. Очікується, що виробництво може впасти до 25,2 млн т пшениці у 2024/25 МР, що на 27% менше в середньому за п’ять років
Якщо навіть спробувати порівняти бурякоцукровий комплекс України та Франції, ми побачимо, що це абсолютно дві різні філософії господарювання, виробництва та споживання. Маючи площі посіві більші лише на третину французькі аграрії отримують на 142% більше урожаю та отримують додатково 4,8 т цукру з гектара
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 18 жов, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:[ А як інакше з такими “сасєдушкамі” 🤔
А кацапи на все це будуть дивитися і свою Тактичну ядерку не застосують?
Це для них навпаки буде свято, бо розв'яже руки на використання своєї ядерки
Горит сарай, гори и хата?
Что может дать кремлю такой сценарий? Только один плюс - для своих жертв пропаганды они будут на высоте: ведь ядерное оружие они в таком случае не первыми применят.
В этой связи потенциальное ядерное оружие в Украине становится обычной пугалкой для западных доноров. Если не дадите оружия/бабла стране, которая отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, то получите взрывы грязной бомбы с трудно прогнозируемыми последствиями изза того, что не захотели/зассали обеспечить безопасность территориальной целостности Украины.
Можно снять шляпу перед теми стратегами в кремле, кто смог предугадать фиктивность подобной гарантии для Украины и воспользоваться безоружностью Украины.
Кравчук будет гореть в аду.
А що, краще примусова мобілізація жінок? 🤔
Все таки світові було би корисно бачити, що агресія не приносить прибутку...
Кепсько якщо вітер може нести радіоакт.пил на далекі відстані. В наш бік. Але якщо бити у дощові дні, то може основне зараження буде на місці? 🤔