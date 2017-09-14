Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:29

detroytred написав: tester7336 написав: budivelnik написав: Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити. Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.



якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.

І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша. якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.

**Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.*

Навіть повітря спільне...

Інфраструктура, яка була зроблена не отим працюючим, теж повністю спільна.

Тобто навіть грудничок має свою частку у всьому спільному...

Працюючі користуються спільним... За те, що користуються спільним (з метою заробити особисто собі!) сплачують частку отим непрацюючим, які взагалі або менш активно користуються спільним.

Через податки. Держава адмініструє.

Імхо. Обман (Матриця) століття -- це казка про визначну роль відсотка працюючих (проблему росту непрацездатних).

Кейнс бачив підстави для незабаром праці по лише 3 години в день (бо більше працювати нема сенсу)...

Проблема є лише в існуючій парадігмі ринку... Вирішується її змінами.

Тобто проблема лише в небажанні впровадження змін, які відповідають розвитку ринку. **Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.*Навіть повітря спільне...Інфраструктура, яка була зроблена не отим працюючим, теж повністю спільна.Тобто навіть грудничок має свою частку у всьому спільному...Працюючі користуються спільним... За те, що користуються спільним (з метою заробити особисто собі!) сплачують частку отим непрацюючим, які взагалі або менш активно користуються спільним.Через податки. Держава адмініструє.Імхо. Обман (Матриця) століття -- це казка про визначну роль відсотка працюючих (проблему росту непрацездатних).Кейнс бачив підстави для незабаром праці по лише 3 години в день (бо більше працювати нема сенсу)...Проблема є лише в існуючій парадігмі ринку... Вирішується її змінами.Тобто проблема лише в небажанні впровадження змін, які відповідають розвитку ринку.

1 Отже про пенсіонерів я не писав тому пасаж про них видалив2 Про права власності українського народу....Це пряме продовження совка...Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....Щоб на щось претендувати - треба його хоча б звідти видобути... А видобування це вже праця, отже треба СПОЧАТКУ заплатити тим хто видобуде, а вже потім (після оплати) можна спробувати ділити чи то порівну чи то по справедливому.От тільки питання - де видобувальники?Бо тих хто збирається ділити ми бачимо.3 Подумайте над дивним для себе прикладомЄ злодій Коломойський( який став злодієм бо вкрав Приват...який сам створив)УявітьНе було б Привату - ми ( Україна) була б БІДНІШОЮ на цілий Приват.Але приват створив Коломойський( я не оправдую його дії по виведенні коштів...але )якби він не створив - його б не було за що судити(не можна судити за нестворення)Так отДобрих 30% населення України працездатного віку, займаються тим що фантазують на теми поділити...Але до них так і не дійшло - якщо НІЧОГО ділити , то будь-які найсправедливіші правила не зроблять їх багатшими.4 По Кейнсу....Уявимо що він правий, і що кожен відпрацювавши 3-4 години в стані себе забезпечити необхідними ресурсами....То чому 30% населення працюючи( як воно каже по 12 годин) не в стані себе забезпечити і просить допомоги/субсидій?5 Повикористанню благ від ДержавиРозглянемоВсі блага які надає Держава формуються з податків які платять працюючі.Чим БАГАТША людина - тим більше вона віддає в спільний казан.А от з якого будуна хтось приходить до переконання що той хто більше платить- більше використовує - може тут маразм захований?Поясніть мені на моєму прикладіЯ плачу податків більше ніж середньостатистичнийНа сімю витрачаю так само як і середньостатистичнийРізницю між доходами і витратами реінвестую в створення робочих місць для БІДНИХБідні використовуючи створені мною робочі місця отримують дохід за виконану роботу - відразуЯ вартість інвестованого поверну через 3-5 років і знову реінвестую( якщо не я то моя сімя)То де та дельта яку я отримую від Держави?