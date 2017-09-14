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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105041050510506105071050810509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:29

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Нехай простий пересічний будує для себе, а з питанням справедливості - нікуди не лізе, адже в 30-40% населення НІХТО НІЧОГО НЕ ВКРАВ, ба більше - їм ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.


якщо взяти Конституцію і почитати скільки там всього належить народу - то таки крали саме в кожного.
І це один з чинників чому відсутній ентузіазм стати на захист - бо реально на всьому що належить народу згідно Конституції наживається одна група людей а захищати країну повинна інша.

**Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.*
Навіть повітря спільне...
Інфраструктура, яка була зроблена не отим працюючим, теж повністю спільна.
Тобто навіть грудничок має свою частку у всьому спільному...
Працюючі користуються спільним... За те, що користуються спільним (з метою заробити особисто собі!) сплачують частку отим непрацюючим, які взагалі або менш активно користуються спільним.
Через податки. Держава адмініструє.
Імхо. Обман (Матриця) століття -- це казка про визначну роль відсотка працюючих (проблему росту непрацездатних).
Кейнс бачив підстави для незабаром праці по лише 3 години в день (бо більше працювати нема сенсу)...
Проблема є лише в існуючій парадігмі ринку... Вирішується її змінами.
Тобто проблема лише в небажанні впровадження змін, які відповідають розвитку ринку.
1 Отже про пенсіонерів я не писав тому пасаж про них видалив
2 Про права власності українського народу....
Це пряме продовження совка...
Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....
Щоб на щось претендувати - треба його хоча б звідти видобути... А видобування це вже праця, отже треба СПОЧАТКУ заплатити тим хто видобуде, а вже потім (після оплати) можна спробувати ділити чи то порівну чи то по справедливому.
От тільки питання - де видобувальники?
Бо тих хто збирається ділити ми бачимо.
3 Подумайте над дивним для себе прикладом
Є злодій Коломойський( який став злодієм бо вкрав Приват...який сам створив)
Уявіть
Не було б Привату - ми ( Україна) була б БІДНІШОЮ на цілий Приват.
Але приват створив Коломойський( я не оправдую його дії по виведенні коштів...але )
якби він не створив - його б не було за що судити(не можна судити за нестворення)
Так от
Добрих 30% населення України працездатного віку, займаються тим що фантазують на теми поділити...
Але до них так і не дійшло - якщо НІЧОГО ділити , то будь-які найсправедливіші правила не зроблять їх багатшими.
4 По Кейнсу....
Уявимо що він правий, і що кожен відпрацювавши 3-4 години в стані себе забезпечити необхідними ресурсами....
То чому 30% населення працюючи( як воно каже по 12 годин) не в стані себе забезпечити і просить допомоги/субсидій?
5 Повикористанню благ від Держави
Розглянемо
Всі блага які надає Держава формуються з податків які платять працюючі.
Чим БАГАТША людина - тим більше вона віддає в спільний казан.
А от з якого будуна хтось приходить до переконання що той хто більше платить- більше використовує - може тут маразм захований?Поясніть мені на моєму прикладі
Я плачу податків більше ніж середньостатистичний
На сімю витрачаю так само як і середньостатистичний
Різницю між доходами і витратами реінвестую в створення робочих місць для БІДНИХ
Бідні використовуючи створені мною робочі місця отримують дохід за виконану роботу - відразу
Я вартість інвестованого поверну через 3-5 років і знову реінвестую( якщо не я то моя сімя)
То де та дельта яку я отримую від Держави?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:47

Солдатів з КНДР екіпірують у російську форму: свіже відео з полігону на Далекому Сході
https://24tv.ua/soldativ-kndr-ekipiruyu ... u_n2666085
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:49

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:На канале Тризуб новости выходят первыми. Нормальный канал

Канал приватный, посмотреть могут только зарегистрованные на канале
Остальные, ничего не могут увидеть

Зачем сюда такое тащить

Ты, в состоянии, это понять ?

Кому нужно, зарегинятся

А мне это не нужно

Может ты штангу с головы снимешь, вот это мне действительно нужно, чтобы ты всякий информационный мусор сюда не тащил

А "зарегинятся" - это на каком языке ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:51

Бійці ГУР звільнили Кругляківку на Харківщині: вдалося взяти у полон росіян
https://24tv.ua/biytsi-gur-zvilnili-kru ... i_n2666048
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:51

  Игорь Алексеевич написав:Солдатів з КНДР екіпірують у російську форму: свіже відео з полігону на Далекому Сході
https://24tv.ua/soldativ-kndr-ekipiruyu ... u_n2666085

замерзнут они там климат мягче
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:52

  Игорь Алексеевич написав:Четвёрка сегодня отказалась от встречи с журналистами, зная что будут вопросы про Украину и про план от ЗЕ.
У них есть свой план, который они озвучат после выборов.
Если победит Трамп, то он тоже приедит в Берлин и привезёт свой план. Или даже к нему эта троица полетит.
Но, думаю что в одном от Байдена, что в др. от Трампа написано для Украины - сушить сухари.... :roll:
Для ЗЕ они приготовили ручку для подписи их плана... :(
Да и ЗЕ сегодня пришёл на марафон, как актёр, типа не знает о чём они там договариваются. Игра на публику, типа я там не был, а был в это время с народом.. :shock:

Сколько фантазий ...

Ты же ещё за прогноз курса по 37.5 не отсидел )
Зачем опять нервничаешь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:54

  Игорь Алексеевич написав:У них есть свой план, который они озвучат после выборов.
зачем ждать выборов? спросите у меня, знаю я ихние планы
1. Снизить помощь до минимума.
2. всё
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:55

  Бетон написав:А вот и эффективность вашей бусификации

Дезертирство та СЗЧ в армії зросли вп'ятеро, — Офіс Генпрокурора на запит ЗМІ.


Прикольная история случилась в одном из ТЦК. Бусификаторы доебались на улице до мужчины, частично одетого в военную форму. Видимо мужчина вышел в магазин без документов и его ... скрутили, дав в морду и затолкнули в бусик для перевозки в ТЦК. Отличились особой агрессивностью два бусификатора, привыкших надеяться на свою безнаказанность.

В помещении ТЦК при общении с доставленным мужчиной работники ТЦК выяснили, что он уже служит и сейчас находится в коротком отпуске. Звонок его командиру закончился очень неожиданно для этих двоих бусификаторов, распустивших свои руки. Через неделю они были отправлены в ту же часть, где уже служит мужчина, видимо для приведения их в чувство.

Справедливость, как мне кажется, во время войны все чаще наступает без долгих раздумий.

Сегодня узнал, что и военкома ТЦК тоже отправили поближе к нулю. Жаль немного. Он при всех его недостатках был юридически чуть подкованным.

Вообще-то странно видеть в ТЦК на бумажной работе мужиков призывного возраста без признаков серьезных ранений. Надо что-то менять в этом борделе.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Четвёрка сегодня отказалась от встречи с журналистами, зная что будут вопросы про Украину и про план от ЗЕ.
У них есть свой план, который они озвучат после выборов.
План простий, щоб само якось розсмокталося. Засцяв "великий демократичний" Захід, однополярний світ не протримався довго після розпаду срср.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:15

  Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:Запоріжжя може бути окуповано: Олег Жданов назвав терміни і як у цьому може брати участь Північна Корея



https://amp.fakty.ua/444787-zaporozhe-m ... aya-koreya


Может повторится ситуация, похожая с Херсоном. Левый берег города под рашей, правый под Украиной. Большие проблемы его полностью захватить. Могут отдать по всяким договоронностями с США и Западом, взамен на НАТО или на что то др.

О боже…
ИА, я понимаю что вы не учили грамматику в школе, всякие «курАчки», и «привИдет». Я понимаю, что географию тоже выкурил у школьного туалета , засыпая из окурков табак в скрученные страницы учебника. Но плять открыть Гугл-карты то в состоянии?!!
Какой еще Херсон на левом берегу?? Неужели после курса 37.5 летом еще не отбилось желание нести чушь?
Ну ноль же во всем!! Полнейший! Доколе шариковы будут тут выступать?
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