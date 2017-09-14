Может повторится ситуация, похожая с Херсоном. Левый берег города под рашей, правый под Украиной. Большие проблемы его полностью захватить. Могут отдать по всяким договоронностями с США и Западом, взамен на НАТО или на что то др.
а ви з якого боку? ) не вийде такого як з херсоном. Запоріжжя без бою ніхто здавати не буде.
budivelnik написав:1 Отже про пенсіонерів я не писав тому пасаж про них видалив 2 Про права власності українського народу.... Це пряме продовження совка... Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді.... Щоб на щось претендувати - треба його хоча б звідти видобути... А видобування це вже праця, отже треба СПОЧАТКУ заплатити тим хто видобуде, а вже потім (після оплати) можна спробувати ділити чи то порівну чи то по справедливому. От тільки питання - де видобувальники? Бо тих хто збирається ділити ми бачимо. 3 Подумайте над дивним для себе прикладом Є злодій Коломойський( який став злодієм бо вкрав Приват...який сам створив) Уявіть Не було б Привату - ми ( Україна) була б БІДНІШОЮ на цілий Приват. Але приват створив Коломойський( я не оправдую його дії по виведенні коштів...але ) якби він не створив - його б не було за що судити(не можна судити за нестворення) Так от Добрих 30% населення України працездатного віку, займаються тим що фантазують на теми поділити... Але до них так і не дійшло - якщо НІЧОГО ділити , то будь-які найсправедливіші правила не зроблять їх багатшими. 4 По Кейнсу.... Уявимо що він правий, і що кожен відпрацювавши 3-4 години в стані себе забезпечити необхідними ресурсами.... То чому 30% населення працюючи( як воно каже по 12 годин) не в стані себе забезпечити і просить допомоги/субсидій? 5 Повикористанню благ від Держави Розглянемо Всі блага які надає Держава формуються з податків які платять працюючі. Чим БАГАТША людина - тим більше вона віддає в спільний казан. А от з якого будуна хтось приходить до переконання що той хто більше платить- більше використовує - може тут маразм захований?Поясніть мені на моєму прикладі Я плачу податків більше ніж середньостатистичний На сімю витрачаю так само як і середньостатистичний Різницю між доходами і витратами реінвестую в створення робочих місць для БІДНИХ Бідні використовуючи створені мною робочі місця отримують дохід за виконану роботу - відразу Я вартість інвестованого поверну через 3-5 років і знову реінвестую( якщо не я то моя сімя) То де та дельта яку я отримую від Держави?
Поясняти по сотому колу нема сенсу. Тільки коли самі зрозумієте, чому з розвитком (починаючи ще з після виходу з печер) самі власники, можновладці, працюючі вимушені і тому самі добровільно йдуть на збільшення віддачі свого власного (в тому числі і результатів своєї праці) в суспільство (навіть отим ледацюгам...), тоді питання відпадуть. І причина не в тому, що оті раби, холопи, безробітні і ледацюги вимагають або шкодять, якщо не поділяться з ними. Абсолютно не в цьому. І тим паче ні в доброті душевній власників.
А в тому, що для продовження розвитку далі альтернативи оцьому нема.
А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні. Навіть коли це вже по полицях роз'яснено. Розбирайтесь без мене. І не в мене запитуйте. Фахівці саме по цим питанням розтлумачують в своїх виданнях на порядки стройніше і краще, ніж я. Навіщо мій переказ вам??? Вивчайте першоджерела.
Є факт: вся історія розвитку людства показує, що віддавати (владу, власність, зароблене) іншим приходиться все більше і більше. Вам лише треба самому знайти для себе відповідь - чому.
Я крім вивчення першоджерел - перевіряю деякі положення на практиці і модифікую свої переконання після аналізу результатів. Ці перевірки і модифікації привели мене до наступних тверджень 1 Не можна тупо копіювати наприклад завдання які виконала сьогоднішня Швеція і фантазувати що виконання цих завдань можливе в сьогоднішній Україні 2 Можна збільшити продуктивність праці батогом або технологіями... але без модифікації свідомості працівників - це не приведе до успіху. Працівники повинні вірити(хотіти) а не виконувати.... Спроби перескочити через менталітет в історії валом.... Те що ви приведете післявоєнну Німеччину яку на вашу думку ЗРОБИЛИ БАГАТОЮ план Маршала- це маразм, менталітет німців до застосування плану Маршала вже давно був капіталістичним Приклад Польщі - так само мимо - в Польщі навіть при соціалізмі були капвідносини в сільському господарстві(фермери/кооперативи а не колгоспи), тому в Польщі були наявні люди які могли КЕРУВАТИ кредитними коштами Приклади південної азії (Корея/Вєтнам ) - там також менталітет був капіталістичним Китай - це замилювання очей, де 400 млн живуть в одному Китаї(21 сторіччя) а 1 млрд в 19..., простий приклад ВВП Китаю на душу - 12600 доларів , в Україні 5600 доларів, але в Україні немає 30 млн населення яке живе в 19 сторіччі.
Люди без мозгов не умеют думать. Им дали координаты и они тупа по ним летят. Похожая ситуация, это не означает, что именно такая же. Вас иди..ов в училище при совке только и учили жить с картами, по др. своими мозгами думать было - НЭЗЯ.))
Banderlog написав:Запоріжжя без бою ніхто здавати не буде.
Какой бой?. Он стоит в списке договорняка. За него будет идти торг, кто и что взамен получит. И этот торг будет идти не только по Украине, а и по Ближнему Востоку, Африке и т.д. Донбасс, Крым, Херсон, Запорожье, Харьков - начнут выставлять лоты кто и что взамен и получит, какие санкции снимут, куда пойдёт поток нефти и газа. И ещё очень много финанс. и эконм. обсуждений будут между рашей, США, Китаем и Западом.
budivelnik написав:2 Про права власності українського народу.... Це пряме продовження совка... Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....
так тоді все логічно - якщо народу нічого не належить як ви кажете, то що тоді захищати? чужі статки? так сами йдіть і захищайте свої статки.
Давайте по порядку До війни було 1 млрд м2 житла приблизною вартістю в 500 млрд доларів ( в середньому по 25м2 на особу) В 1 млн багатих було нехай по 200м2 =100 млрд доларів В 39млн бідних було нехай 20м2 = 400 млрд доларів Тепер глянемо промисловість
644 767 млн грн/5грн за долар=129 млрд доларів Додамо до 100 млрд в нерухомості і отримаємо 229 млрд доларів у багатих 400 млрд доларів у бідних....
Тепер розумієте що а - бідним є що захищати б - навіть якщо багатих зробити бідними-це не покращить життя бідних
і останнє У вас є ПРАВО на НАДРА....але це ПРАВО не робить Вас багатими , поки Ви його не реалізували (читай не видобули) Право на багатство і Багатство - це не тотожні речі Ви маєте право на освіту, але не всі будуть нобелівськими лауреатами Ви маєте право на самореалізацію , але не всі стануть митцями з світовим іменем чи олімпійськими чемпіонами.