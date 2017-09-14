budivelnik написав:

1 Отже про пенсіонерів я не писав тому пасаж про них видалив2 Про права власності українського народу....Це пряме продовження совка...Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....Щоб на щось претендувати - треба його хоча б звідти видобути... А видобування це вже праця, отже треба СПОЧАТКУ заплатити тим хто видобуде, а вже потім (після оплати) можна спробувати ділити чи то порівну чи то по справедливому.От тільки питання - де видобувальники?Бо тих хто збирається ділити ми бачимо.3 Подумайте над дивним для себе прикладомЄ злодій Коломойський( який став злодієм бо вкрав Приват...який сам створив)УявітьНе було б Привату - ми ( Україна) була б БІДНІШОЮ на цілий Приват.Але приват створив Коломойський( я не оправдую його дії по виведенні коштів...але )якби він не створив - його б не було за що судити(не можна судити за нестворення)Так отДобрих 30% населення України працездатного віку, займаються тим що фантазують на теми поділити...Але до них так і не дійшло - якщо НІЧОГО ділити , то будь-які найсправедливіші правила не зроблять їх багатшими.4 По Кейнсу....Уявимо що він правий, і що кожен відпрацювавши 3-4 години в стані себе забезпечити необхідними ресурсами....То чому 30% населення працюючи( як воно каже по 12 годин) не в стані себе забезпечити і просить допомоги/субсидій?5 Повикористанню благ від ДержавиРозглянемоВсі блага які надає Держава формуються з податків які платять працюючі.Чим БАГАТША людина - тим більше вона віддає в спільний казан.А от з якого будуна хтось приходить до переконання що той хто більше платить- більше використовує - може тут маразм захований?Поясніть мені на моєму прикладіЯ плачу податків більше ніж середньостатистичнийНа сімю витрачаю так само як і середньостатистичнийРізницю між доходами і витратами реінвестую в створення робочих місць для БІДНИХБідні використовуючи створені мною робочі місця отримують дохід за виконану роботу - відразуЯ вартість інвестованого поверну через 3-5 років і знову реінвестую( якщо не я то моя сімя)То де та дельта яку я отримую від Держави?