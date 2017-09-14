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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1050510506105071050810509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:23

  Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:Запоріжжя може бути окуповано: Олег Жданов назвав терміни і як у цьому може брати участь Північна Корея



https://amp.fakty.ua/444787-zaporozhe-m ... aya-koreya


Может повторится ситуация, похожая с Херсоном. Левый берег города под рашей, правый под Украиной. Большие проблемы его полностью захватить. Могут отдать по всяким договоронностями с США и Западом, взамен на НАТО или на что то др.
а ви з якого боку? ) не вийде такого як з херсоном. Запоріжжя без бою ніхто здавати не буде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:33

  budivelnik написав:1 Отже про пенсіонерів я не писав тому пасаж про них видалив
2 Про права власності українського народу....
Це пряме продовження совка...
Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....
Щоб на щось претендувати - треба його хоча б звідти видобути... А видобування це вже праця, отже треба СПОЧАТКУ заплатити тим хто видобуде, а вже потім (після оплати) можна спробувати ділити чи то порівну чи то по справедливому.
От тільки питання - де видобувальники?
Бо тих хто збирається ділити ми бачимо.
3 Подумайте над дивним для себе прикладом
Є злодій Коломойський( який став злодієм бо вкрав Приват...який сам створив)
Уявіть
Не було б Привату - ми ( Україна) була б БІДНІШОЮ на цілий Приват.
Але приват створив Коломойський( я не оправдую його дії по виведенні коштів...але )
якби він не створив - його б не було за що судити(не можна судити за нестворення)
Так от
Добрих 30% населення України працездатного віку, займаються тим що фантазують на теми поділити...
Але до них так і не дійшло - якщо НІЧОГО ділити , то будь-які найсправедливіші правила не зроблять їх багатшими.
4 По Кейнсу....
Уявимо що він правий, і що кожен відпрацювавши 3-4 години в стані себе забезпечити необхідними ресурсами....
То чому 30% населення працюючи( як воно каже по 12 годин) не в стані себе забезпечити і просить допомоги/субсидій?
5 Повикористанню благ від Держави
Розглянемо
Всі блага які надає Держава формуються з податків які платять працюючі.
Чим БАГАТША людина - тим більше вона віддає в спільний казан.
А от з якого будуна хтось приходить до переконання що той хто більше платить- більше використовує - може тут маразм захований?Поясніть мені на моєму прикладі
Я плачу податків більше ніж середньостатистичний
На сімю витрачаю так само як і середньостатистичний
Різницю між доходами і витратами реінвестую в створення робочих місць для БІДНИХ
Бідні використовуючи створені мною робочі місця отримують дохід за виконану роботу - відразу
Я вартість інвестованого поверну через 3-5 років і знову реінвестую( якщо не я то моя сімя)
То де та дельта яку я отримую від Держави?

Поясняти по сотому колу нема сенсу.
Тільки коли самі зрозумієте, чому з розвитком (починаючи ще з після виходу з печер) самі власники, можновладці, працюючі вимушені і тому самі добровільно йдуть на збільшення віддачі свого власного (в тому числі і результатів своєї праці) в суспільство (навіть отим ледацюгам...), тоді питання відпадуть.
І причина не в тому, що оті раби, холопи, безробітні і ледацюги вимагають або шкодять, якщо не поділяться з ними. Абсолютно не в цьому.
І тим паче ні в доброті душевній власників.

А в тому, що для продовження розвитку далі альтернативи оцьому нема.

А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні.
Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.
Розбирайтесь без мене.
І не в мене запитуйте.
Фахівці саме по цим питанням розтлумачують в своїх виданнях на порядки стройніше і краще, ніж я.
Навіщо мій переказ вам???
Вивчайте першоджерела.

Є факт: вся історія розвитку людства показує, що віддавати (владу, власність, зароблене) іншим приходиться все більше і більше.
Вам лише треба самому знайти для себе відповідь - чому.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:45

  budivelnik написав:2 Про права власності українського народу....
Це пряме продовження совка...
Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....


так тоді все логічно - якщо народу нічого не належить як ви кажете, то що тоді захищати? чужі статки? так сами йдіть і захищайте свої статки.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:45

  detroytred написав:Вивчайте першоджерела.
Я крім вивчення першоджерел - перевіряю деякі положення на практиці і модифікую свої переконання після аналізу результатів.
Ці перевірки і модифікації привели мене до наступних тверджень
1 Не можна тупо копіювати наприклад завдання які виконала сьогоднішня Швеція і фантазувати що виконання цих завдань можливе в сьогоднішній Україні
2 Можна збільшити продуктивність праці батогом або технологіями... але без модифікації свідомості працівників - це не приведе до успіху.
Працівники повинні вірити(хотіти) а не виконувати....
Спроби перескочити через менталітет в історії валом....
Те що ви приведете післявоєнну Німеччину яку на вашу думку ЗРОБИЛИ БАГАТОЮ план Маршала- це маразм, менталітет німців до застосування плану Маршала вже давно був капіталістичним
Приклад Польщі - так само мимо - в Польщі навіть при соціалізмі були капвідносини в сільському господарстві(фермери/кооперативи а не колгоспи), тому в Польщі були наявні люди які могли КЕРУВАТИ кредитними коштами
Приклади південної азії (Корея/Вєтнам ) - там також менталітет був капіталістичним
Китай - це замилювання очей, де 400 млн живуть в одному Китаї(21 сторіччя) а 1 млрд в 19..., простий приклад ВВП Китаю на душу - 12600 доларів , в Україні 5600 доларів, але в Україні немає 30 млн населення яке живе в 19 сторіччі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Какой еще Херсон на левом берегу??
Люди без мозгов не умеют думать. Им дали координаты и они тупа по ним летят. Похожая ситуация, это не означает, что именно такая же. Вас иди..ов в училище при совке только и учили жить с картами, по др. своими мозгами думать было - НЭЗЯ.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його могли заарештувати
Москва знайде "когось іншого, хто гідно представить країну на зустрічі", заявив російський диктатор
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:53

  Игорь Алексеевич написав:. Похожая ситуация,

А в чем «похожая» ситуация?
И когда Шариков наконец начнет с азов?
1 урок - русская грамматика (я так понимаю с украинской все на порядок хуже)
2 урок - география
3 урок - история
4 урок - «наш край».

Я вангую, что уже через неделю интенсивного обучения по школьному курсу «эксперт» прозреет от своего невежества и прекратит играть роль геополитика , финансового эксперта и многие другие.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 жов, 2024 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:53

  budivelnik написав:3 Подумайте над дивним для себе прикладом


я пропоную подумати вам над дивним прикладом норвегії або еміратів.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Запоріжжя без бою ніхто здавати не буде.
Какой бой?. Он стоит в списке договорняка. За него будет идти торг, кто и что взамен получит. И этот торг будет идти не только по Украине, а и по Ближнему Востоку, Африке и т.д. Донбасс, Крым, Херсон, Запорожье, Харьков - начнут выставлять лоты кто и что взамен и получит, какие санкции снимут, куда пойдёт поток нефти и газа. И ещё очень много финанс. и эконм. обсуждений будут между рашей, США, Китаем и Западом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:55

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:2 Про права власності українського народу....
Це пряме продовження совка...
Ну як можна претендувати на те що мільйони років знаходилось в землі/повітрі/воді....
так тоді все логічно - якщо народу нічого не належить як ви кажете, то що тоді захищати? чужі статки? так сами йдіть і захищайте свої статки.
Давайте по порядку
До війни було 1 млрд м2 житла приблизною вартістю в 500 млрд доларів ( в середньому по 25м2 на особу)
В 1 млн багатих було нехай по 200м2 =100 млрд доларів
В 39млн бідних було нехай 20м2 = 400 млрд доларів
Тепер глянемо промисловість
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Промисловий комплекс України має потужну матеріально-технічну базу. Вартість основних засобів становить 644 767 млн ₴ (у 2007 р.)

644 767 млн грн/5грн за долар=129 млрд доларів
Додамо до 100 млрд в нерухомості і отримаємо
229 млрд доларів у багатих
400 млрд доларів у бідних....

Тепер розумієте що
а - бідним є що захищати
б - навіть якщо багатих зробити бідними-це не покращить життя бідних

і останнє
У вас є ПРАВО на НАДРА....але це ПРАВО не робить Вас багатими , поки Ви його не реалізували (читай не видобули)
Право на багатство
і Багатство - це не тотожні речі
Ви маєте право на освіту, але не всі будуть нобелівськими лауреатами
Ви маєте право на самореалізацію , але не всі стануть митцями з світовим іменем чи олімпійськими чемпіонами.
budivelnik
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