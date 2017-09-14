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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:56
Hotab написав:
Я вангую
Бля знаток... Тебя уже никто не слушает с рассказами о полётах на луну?)) Обычный форумный дят....))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 18 жов, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:59
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Я вангую
Бля знаток... Тебя уже никто не слушает с рассказами о полётах на луну?))
никто кроме вас. зачем вы с ним общаетесь? какие ожидания?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:59
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Какой еще Херсон на левом берегу??
Люди без мозгов не умеют думать. Им дали координаты и они тупа по ним летят. Похожая ситуация, это не означает, что именно такая же.
Тобто якщо крєпко подумать, то місто з`явиться на іншому березі річки, також у випадку якщо міста там нема, вірно?
Ви вже почали оборону міста від московинської наволочі?
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Water
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:00
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Я вангую
Бля знаток... Тебя уже никто не слушает с рассказами о полётах на луну?))
Так в чем «похожая ситуация» с Херсоном?
И кто это «никто» не слушает? Ты у всех спросил? Или только у своих курАчек на левом берегу Херсона?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 18 жов, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:00
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Я вангую
Бля знаток... Тебя уже никто не слушает с рассказами о полётах на луну?))
никто кроме вас. зачем вы с ним общаетесь? какие ожидания?
Хотаб шакалёнок, который постоянно строчит модератору.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Вивчайте першоджерела.
Я крім вивчення першоджерел - перевіряю деякі положення на практиці і модифікую свої переконання після аналізу результатів.
Ці перевірки і модифікації привели мене до наступних тверджень
1 Не можна тупо копіювати наприклад завдання які виконала сьогоднішня Швеція і фантазувати що виконання цих завдань можливе в сьогоднішній Україні
2 Можна збільшити продуктивність праці батогом або технологіями... але без модифікації свідомості працівників - це не приведе до успіху.
Працівники повинні вірити(хотіти) а не виконувати....
Спроби перескочити через менталітет в історії валом....
Те що ви приведете післявоєнну Німеччину яку на вашу думку ЗРОБИЛИ БАГАТОЮ план Маршала- це маразм, менталітет німців до застосування плану Маршала вже давно був капіталістичним
Приклад Польщі - так само мимо - в Польщі навіть при соціалізмі були капвідносини в сільському господарстві(фермери/кооперативи а не колгоспи), тому в Польщі були наявні люди які могли КЕРУВАТИ кредитними коштами
Приклади південної азії (Корея/Вєтнам ) - там також менталітет був капіталістичним
Китай - це замилювання очей, де 400 млн живуть в одному Китаї(21 сторіччя) а 1 млрд в 19..., простий приклад ВВП Китаю на душу - 12600 доларів , в Україні 5600 доларів, але в Україні немає 30 млн населення яке живе в 19 сторіччі.
Мільйонами! Українські заробітчани (як роботяги, так і підприємці, науковці і т.д.) спростовують це.
Тобто *унікальність* у відсталості українців.
Унікально відсталі лише українські можновладці.
Якщо що, то з казками про народ сам таких обирає не до мене.
Про те, що з пів Кореї побудували одне, а з другої інше, нагадувати теж не буду. З одних і тих же корейців.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 18 жов, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:07
Игорь Алексеевич написав: Banderlog написав:
Запоріжжя без бою ніхто здавати не буде.
Какой бой?. Он стоит в списке договорняка. начнут выставлять лоты кто и что взамен и получит, И этот торг будет идти не только по Украине, а и по Ближнему Востоку, Африке, какие санкции снимут, куда пойдёт поток нефти и газа.
За договорняк я теж чув, але так шоб глобально Запоріжжя вимінять на Африку, про це хтось крім вам це знає? Ви хоч головлікару це розповідали? Бо дуже цікаво, особливо цікаво якщо поділить потік нафти та газу з знаючою людиною з лікарні.
PS: Чкщо шо, то Схід заберіть собі, якщо лікар не заперечує, я візьму Африку, бо читав у дитинстві "Лікар Айболить"- Занзібар, Сахара, але ніколи там не був.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:09
Water написав: Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Какой еще Херсон на левом берегу??
Люди без мозгов не умеют думать. Им дали координаты и они тупа по ним летят. Похожая ситуация, это не означает, что именно такая же.
Тобто якщо крєпко подумать, то місто з`явиться на іншому березі річки, також у випадку якщо міста там нема, вірно?
Ви вже почали оборону міста від московинської наволочі?
Если как Жданов говорит о прорыве раши в город, то это на сегодня возможно со стороны Орехова или Васильевки. Даже если и начнутся бои, то здесь много водных преград и основная р.Днепр, которая делит город на првый и левый берег.
Но по сегоднешней встречи четверки было понятно, что после выборов в США республ. или демокр. озвучат свой план окончания войны. А далее несколько месяцев будут его корректировать, а именно идти торги по каждому пункту, кому и что достанется в мире взамен на.... и далее рабочие группы будут корректировать для себя выгодные условия.
Нас на эти торги не пригласят, нас поставят потом перед фактом.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:09
budivelnik написав:
До війни було 1 млрд м2 житла приблизною вартістю в 500 млрд доларів ( в середньому по 25м2 на особу)
В 1 млн багатих було нехай по 200м2 =100 млрд доларів
В 39млн бідних було нехай 20м2 = 400 млрд доларів
прикольно рахувати метри під одну гребінку.
в цетрі Києва і якась стара хата в селі.
з тебе ще той економіст.
ЗІ
ті у кого немає метрів - що вони захищають?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:10
detroytred написав:
Українські заробітчани (як роботяги, так і підприємці, науковці і т.д.) спростовують це.
Тобто *унікальність* у відсталості українців.
1 Успішність українських заробітчани як масове явище - це міф
Так є в Державі 10% (нехай 4 млн)потенційно успішних з ВЖЕ зміненим менталітетом.
2 млн працює в Україні і створює когорту багатих
2 млн з 4 млн виїхавших - працює успішно за кордоном ( а 2 млн просить в родичів гроші а не висилає)
2 А от тільки за кордон вирушили не найкращі а кавальчик України (біженці) так відразу і заявки німців - тільки 20% біженців працевлаштувались.
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