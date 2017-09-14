Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:32

andrijk777 написав: Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.



Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками. Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками.

Колись давно велика і потужна країна напала і захопила сусідню не таку велику і не таку потужну країну. Потім цього виявилось мало, і в хід пішли ще сусідні, а потім і не дуже сусідні, країни. Дійшло до світової війни. По закінченню зібрались можновладці, і придумали, що більше такого повторитись не повинно, і створили те, що зараз зветься міжнародним правом.І от у відповідності із цим правом саме "до кордонів 91" і є єдиний правильний шлях, а ніякий не абсурд. Якщо шериф захищає тільки себе і мера, а всім іншим кажуть, що треба було тренуватись битися і вчитись стріляти, щоб захистити себе самотужки, то бажаючих лізти заради цього кодла під кулі буде дуже мало, і тільки поки платять гроші. А потім обох повісять. А більш-менш стабільною правоохоронна система стала тоді, коли почала захищати не окремі персоналії і посади, а загальні принципи функціонування. З яких був зиск усім, хоча мер із шерифом збирали найбільший врожай. Із сучасного світового порядка найбільший зиск отримували США і Європа, хоча всі інші теж отримували немалі плюшки. Відмова захищати такий світовий порядок призведе до того, що зникнуть механізми, завдяки яким інші країни добровільно несли в Штати все, чого вони забажають, та ще й конкурували за право це туди привезти. А авіаносцем багато не привезеш...