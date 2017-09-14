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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1050810509105101051110512 ... 10515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:29

  Water написав:
  _hunter написав:Юг точно поменяют на Курск.

Курськ кому віддадуть, чорнодупим?

не понял вопроса: а Запорожье сейчас под кем? 🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:30

  budivelnik написав:
Тому навчись розуміти суть
Суть наступна
Бідні думають що якщо розкуркулити багатих - то бідні стануть багатими...

Суть очевидна -- що апелюють вам не шарікови, які дійсно отак думають.
Тому недоречно це сюди вставляти.

Вам пояснюють інше.
Що у бохатих)) нема іншої альтернативи, як ділитися з іншими, якщо вони бажають подальшого розвитку ринку, суспільства.
Навіть більше!
Рівень розвитку дойшов вже до того, що ділитися потрібно вже просто працюючим.
І чим далі (буде йти розвиток), тим більше.

Можна не ділитися? Не збільшувати величину, яку треба буде віддавати?
Канєшна!!! Запросто.
От тільки розвиток ринку, суспільства на цьому і зупиниться.

Тому самі можновладці, бохаті, працюючі вимушені добровільно йти на це.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:30

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Крім метрів в бідних ще є труси/шкарпетки/телевізори/автомобілі/ювелірні прикраси і так далі....
Я цього не рахував, просто взяв те що найпростіше і найлегше рахується.
При чому 39 осіб які не входять в категорію багаті - точно мають в грошовому вимірі більше власності(крім м2) ніж 1 багатий....

Тобто це не з мене економіст - це з тебе навіть не знаю хто
в багатого один годинник 30К баксів.
в бідного в селі хата 5К баксів.
а він шкарпетки рахує. моцьний економіст.
1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів
Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:30

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:У вас є ПРАВО на НАДРА....але це ПРАВО не робить Вас багатими , поки Ви його не реалізували (читай не видобули)
так надра видобуваються. ви про це не знали?
так хто збагачується на надрах на які я маю право?
Вам хтось заважає обробляти 2га поля?
Чи хтось заважає побудувати шахту по видобутку чогось?
Так от це і є НАДРА і ПРИРОДНІ РЕСУРСИ....
Вони є і ще не вичерпані, наприклад Форбс каже
Загальна вартість корисних копалин України становить $14,8 трлн. Про це повідомляє Forbes Ukraine.
В Україні всього 40 млн населення
14 800 000 млн/40 млн=370 000 доларів на кожного
Коли почнете видобувати свої 0,37 млн баксів?


я вам ще раз кажу - якщо ви стверджуєте що мого нічого немає то тоді і захищати немає чого.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:32

  detroytred написав:А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні.
Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.

Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:32

  andrijk777 написав:Ви кажете Захід не хоче заставити путіна підписати мир. А до якого миру він "має" заставляти путіна? До "кордонів 91", як хоче Зе. Це абсурд і ви пишете абсурд.

Якщо б Зе пред'явив адекватний план то можливо б Захід і пробував схилити пу до цього плану. Але Зе пред'явив неадекватний план(точніше це не план), реакція Заходу очевидна: Захід все більше переконується що Зе неадекватний з відповідними наслідками.

Колись давно велика і потужна країна напала і захопила сусідню не таку велику і не таку потужну країну. Потім цього виявилось мало, і в хід пішли ще сусідні, а потім і не дуже сусідні, країни. Дійшло до світової війни. По закінченню зібрались можновладці, і придумали, що більше такого повторитись не повинно, і створили те, що зараз зветься міжнародним правом.
І от у відповідності із цим правом саме "до кордонів 91" і є єдиний правильний шлях, а ніякий не абсурд. Якщо шериф захищає тільки себе і мера, а всім іншим кажуть, що треба було тренуватись битися і вчитись стріляти, щоб захистити себе самотужки, то бажаючих лізти заради цього кодла під кулі буде дуже мало, і тільки поки платять гроші. А потім обох повісять. А більш-менш стабільною правоохоронна система стала тоді, коли почала захищати не окремі персоналії і посади, а загальні принципи функціонування. З яких був зиск усім, хоча мер із шерифом збирали найбільший врожай. Із сучасного світового порядка найбільший зиск отримували США і Європа, хоча всі інші теж отримували немалі плюшки. Відмова захищати такий світовий порядок призведе до того, що зникнуть механізми, завдяки яким інші країни добровільно несли в Штати все, чого вони забажають, та ще й конкурували за право це туди привезти. А авіаносцем багато не привезеш...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:33

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Юг точно поменяют на Курск.

Курськ кому віддадуть, чорнодупим?

не понял вопроса: а Запорожье сейчас под кем? 🤔

Мені з Лексєїчем не потрібен трьохсторонній договір.
Чи ти переплутав букави, замість Курськ потрібно читать Рурськ?
Тоді ти в долі.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:34

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Крім метрів в бідних ще є труси/шкарпетки/телевізори/автомобілі/ювелірні прикраси і так далі....
Я цього не рахував, просто взяв те що найпростіше і найлегше рахується.
При чому 39 осіб які не входять в категорію багаті - точно мають в грошовому вимірі більше власності(крім м2) ніж 1 багатий....

Тобто це не з мене економіст - це з тебе навіть не знаю хто
в багатого один годинник 30К баксів.
в бідного в селі хата 5К баксів.
а він шкарпетки рахує. моцьний економіст.
1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів
Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?


а вони голі босі тільки з годинниками ходють? про їх маєтки та квартирки ти вже забув?
це вже просто зашквар :lol:

ЗІ
а звідки дані про 5 млн хат і їх середню ціну? єралашик?
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 18 жов, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:35

  detroytred написав:Що у бохатих)) нема іншої альтернативи, як ділитися з іншими,
Я пару днів тому задав кілька питань- яке ВСІ проігнорували
1 Чи можна вважати донати від багатих - це подія з допомогою якої багаті діляться СВОЇМ майном з бідними ?
2 Чи можна вважати витрати на створення робочих місць ( які повернуться в кращому випадку за 3-5 років) - це подія з допомогою якої БАГАТІ за свої кошти дають можливість БІДНИМ працювати на більш ефективних технологіях/інстрементах і отримувати при цьому вищі доходи?
і наслідком цієї події БІДНІ почнуть отримувати додаткові доходи ВІДРАЗУ після створення робочого місця, а БАГАТІ повернуть МОЖЛИВІСТЬ користуватись своїм майном через 3-5 років?

При цьому
Для того щоб зайняти більш технологічне робоче місце з допомогою якого працівник отримає вищі доходи - БАГАТІ проводять кастинг і вибирають краще професійнопідготовлених.
А от власна професійна підготовленість - це вже не головний біль багатих.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 жов, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:36

  Hotab написав:Water
Занзібар на півострів Крим.


Тобто з Кримом вже порішали.
Шо там ще, Донбас міняємо на Схід, чи нуйогонафіг? Пакистанці та індуси згодяться на перекопку замінованих полів під бурячки? :|
Water
 
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